«Четыре минуты до Вашингтона»: Военный козырь Путина заставит США понервничать

О том, что гиперзвуковые комплексы «Циркон» начнут поступать в Вооруженные силы России в ближайшие месяцы, Владимир Путин заявил в конце июля на параде в День Военно-морского флота. Его слова вызвали панику во всей Британии, пишет Mirror.

«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7000 миль в час», — сказано в материале.

Издание напоминает, что в 2021 году Россия успешно провела испытания ракет «Циркон». Первым их получит фрегат «Адмирал Горшков».

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что новые гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон» не должны заставлять паниковать «недружественные страны», они могут быть применены только в случае угрозы национальным интересам и безопасности России.