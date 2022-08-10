«Четыре минуты до Вашингтона»: Военный козырь Путина заставит США понервничать
Эксперты называют российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» убийственным оружием, отмечая, что ни в одной стране не создали систему, способную ее перехватить.
Президент России Владимир Путин показал США свой главный военный козырь — гиперзвуковую ракету «Циркон», и посыл российского лидера должен заставить Вашингтон нервничать, пишет Baijiahao.
«Россия показала "меч", и Путин напрямую "обнажил" свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон"», — отмечает китайское издание.
Отмечается, что гиперзвуковой снаряд — «убийственное» оружие российской армии, не имеющее аналогов в мире. Пока ни в одной стране не создали систему, способную перехватить летящую на скорости до 9 Махов ракету.
С помощью этого оружия российские корабли могли бы даже нанести удар по Вашингтону, на это потребуется всего четыре минуты, сообщает издание.
О том, что гиперзвуковые комплексы «Циркон» начнут поступать в Вооруженные силы России в ближайшие месяцы, Владимир Путин заявил в конце июля на параде в День Военно-морского флота. Его слова вызвали панику во всей Британии, пишет Mirror.
«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7000 миль в час», — сказано в материале.
Издание напоминает, что в 2021 году Россия успешно провела испытания ракет «Циркон». Первым их получит фрегат «Адмирал Горшков».
При этом заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что новые гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон» не должны заставлять паниковать «недружественные страны», они могут быть применены только в случае угрозы национальным интересам и безопасности России.
«Циркон» обладает громадными возможностями, но мы никоим образом не хотим никого заставлять паниковать, заставлять бояться, но вместе с тем всем, кто недружественно смотрит в нашу сторону, должны понимать возможные последствия. Мы защищаем национальные интересы нашего государства и в случае необходимости предпримем все усилия с использованием имеющихся сил и средств: ракеты «Сармат», «Циркон» и других вооружений. «Циркон» может быть применен в случае агрессии на наше государство, а также в рамках упреждения при четком понимании того, что то или иное государство будет осуществлять агрессию по отношению к нам», - пояснил парламентарий.
По словам Швыткина, список «недружественных стран», против которых может быть направлено российское оружие, сегодня определен. Вместе с тем он призывает выстраивать диалог по строительству многополярного мира, а не обмениваться угрозами.
«Сегодня недружественные страны – это страны блока НАТО, многие страны ЕС, которые должны понимать, что нужно выстраивать конструктивный диалог в рамках многополярного мира, а не подстраиваться под какую-либо страну, в частности под США, выстраивая однополярный мир», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Наличие у России гиперзвуковых ракет «Циркон» делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в том числе в Латинской Америке. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Он отметил, что корабль или подводная лодка, вооруженные ракетами «Циркон», находясь в Атлантическом океане, способны выполнить любые задачи и тут же уйти.
Для стабилизации политической ситуации также российские АПЛ могли бы находиться на постоянной основе в международных водах у берегов США, считает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Он назвал это хорошей мерой для сдерживания США в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Хорошей возможностью проекции военно-морской силы могло бы быть постоянное морское дежурство АПЛ как с баллистическими ядерными ракетами, так и с крылатыми ракетами “Циркон” в международных водах вблизи побережья Америки. Там периодически всплывают и “радуют” ньюйоркцев наши подводные лодки. А почему бы это не сделать на постоянной основе? И нашим войскам хороший тренинг, боевая подготовка», - заметил он.
«Адмирал Горшков» уже выполнил цикл испытаний гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Циркон». Готовность нового оружия применению получила подтверждение, сообщил командующий флотом адмирал Александр Моисеев.
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