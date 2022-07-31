«Цирконом» стоит «радовать» ньюйоркцев. Новые ракеты РФ помогут сдерживать США
В России военный эксперт рекомендует применять «Циркон» для сдерживания США.
Гиперзвуковые комплексы «Циркон» начнут поступать в Вооруженные силы России в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент РФ, Верховный главнокомандующий страны Владимир Путин.
Принципиальная особенность данной ракеты заключается в её способности развивать скорость до 8 чисел Маха (в восемь раз выше скорости звука). Это значительно больше как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с аналогичными ракетами, которые стоят на вооружении других государств.
Наличие у России гиперзвуковых ракет «Циркон» делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в том числе в Латинской Америке. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Хорошей возможностью проекции военно-морской силы могло бы быть постоянное морское дежурство АПЛ как с баллистическими ядерными ракетами, так и с крылатыми ракетами “Циркон” в международных водах вблизи побережья Америки. Там периодически всплывают и “радуют” ньюйоркцев наши подводные лодки. А почему бы это не сделать на постоянной основе? И нашим войскам хороший тренинг, боевая подготовка», - уверен старший научный сотрудник Академии военных наук.
В России 24 декабря 2021 года впервые был проведён залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.
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