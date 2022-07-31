«Цирконом» стоит «радовать» ньюйоркцев. Новые ракеты РФ помогут сдерживать США

Принципиальная особенность данной ракеты заключается в её способности развивать скорость до 8 чисел Маха (в восемь раз выше скорости звука). Это значительно больше как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с аналогичными ракетами, которые стоят на вооружении других государств.

Наличие у России гиперзвуковых ракет «Циркон» делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в том числе в Латинской Америке. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.