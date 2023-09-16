Бои за Работино. Украина и Россия сражаются за перспективы СВО

«Сейчас основные усилия наступательного характера ВСУ предпринимают и будут предпринимать на двух направлениях запорожского фронта. Первое - Времевский выступ. Там у режима Зеленского может вскружиться голова и возникнуть ощущение, что они смогут дойти до Азовского моря, потому что вслед за Урожайным и Заветным Желанием находится населенный пункт Староблиновка. По сути, если овладеть им, то после него уже открывается оперативный простор вплоть до Азовского моря. Также еще силы будут бросать на ореховское направление, в район намеленного пункта Работино. Будут пытаться прощупать и пробить оборону там. Не снижается опасность форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС. На этом направлении видна подготовка противника», - сказал Рогов НСН.

Населенный пункт Работино, возле которого идут бои, не сможет открыть войскам ВСУ дорогу на Крым, заявил НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.

«Основной удар контрнаступления украинских войск предполагался как раз на южном направлении (Запорожье, Херсон). Их главная задача — выйти к Крыму и перерезать пути снабжения российских войск. По всей видимости, украинское командование полагает, что оборона российской армии близ Работина недостаточно сильна, и пытается развить там успех. Однако у ВСУ ничего не получится, поскольку у украинской армии нет ни сил, ни средств для столь масштабных наступательных операций. Самое же главное — у Украины нет резервов. ВСУ лишились реально обученных, слаженных войск, в бой бросают неподготовленных граждан, которые воевать толком не умеют», — отметил он.