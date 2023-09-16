Бои за Работино. Украина и Россия сражаются за перспективы СВО
Победа в селе Работино на ореховском направлении откроет Украине путь к морю, а России – дорогу к победе над Киевом.
Российские силы обернули в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино Запорожской области, сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По его словам, на запорожском направлении себя отлично проявили военные 291-го гвардейского мотострелкового полка ВС России.
Рогов отметил, что в районе Работино российские силы поразили пункт временной дислокации ВСУ, а авиация ВС РФ ударила бомбами по позициям ВСУ.
По мнению Рогова, Киев пытается одержать победу на орезовском направлении и не оставляет мыслей о прорыве к Азовскому морю.
«Сейчас основные усилия наступательного характера ВСУ предпринимают и будут предпринимать на двух направлениях запорожского фронта. Первое - Времевский выступ. Там у режима Зеленского может вскружиться голова и возникнуть ощущение, что они смогут дойти до Азовского моря, потому что вслед за Урожайным и Заветным Желанием находится населенный пункт Староблиновка. По сути, если овладеть им, то после него уже открывается оперативный простор вплоть до Азовского моря. Также еще силы будут бросать на ореховское направление, в район намеленного пункта Работино. Будут пытаться прощупать и пробить оборону там. Не снижается опасность форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС. На этом направлении видна подготовка противника», - сказал Рогов НСН.
Населенный пункт Работино, возле которого идут бои, не сможет открыть войскам ВСУ дорогу на Крым, заявил НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Основной удар контрнаступления украинских войск предполагался как раз на южном направлении (Запорожье, Херсон). Их главная задача — выйти к Крыму и перерезать пути снабжения российских войск. По всей видимости, украинское командование полагает, что оборона российской армии близ Работина недостаточно сильна, и пытается развить там успех. Однако у ВСУ ничего не получится, поскольку у украинской армии нет ни сил, ни средств для столь масштабных наступательных операций. Самое же главное — у Украины нет резервов. ВСУ лишились реально обученных, слаженных войск, в бой бросают неподготовленных граждан, которые воевать толком не умеют», — отметил он.
Telegram-каналы российских военкоров сообщают подробности о боях в Работино в субботу, 16 сентября.
По данным WarGonzo, группы ВСУ пытаются закрепиться в выкошенных лесопосадках около Работино.
«Монотонные удары по ним минометов, артиллерии и танков. Далее следует подвоз новых групп противника взамен погибших. Это - реалии всех направлений фронта, где идет «контрнаступление», в том числе и окрестностей Работино», – пишут журналисты.
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что укаинский противник около Работино подвергается обстрелам из российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и реактивных систем залпового огня «Град».
«Как видно с «птички» (БПЛА – прим. НСН) от села действительно мало что осталось и мест, за которые противнику можно зацепиться и укрыться, практически нет. И особенно их количество уменьшается после точечных ударов наших «Градов» и, главное, ТОСа", – сообщает военкор Семен Пегов.
По словам оператора беспилотника, расчетам российских установок «приходится работать в очень быстром темпе», чтобы не попасть под огонь украинских БПЛА.
По мнению обозревателя Forbes Дэвида Экса, Россия, в случае успешного отражения украинских атак в Работино, сможет ответить ВСУ.
«Если русские удержат в Работино свои позиции и выдержат временный всплеск украинского наступления, то они могут в конечном итоге оказаться в состоянии нанести ответный удар по украинцам», — отмечает Forbes.
Президент России Владимир Путин ранее назвал контрнаступление ВСУ провалом. Он отметил, что армия Украины потеряла за летние месяцы более 71 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru