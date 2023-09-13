Рогов: ВСУ бросают новые резервы у Работино и несут огромные потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне огромных потерь бросили в бой на Запорожском фронте новые резервы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимира Рогова.

Рогов заявил, что Работино превращается для ВСУ во «второй Артемовск»

Он отметил, что подкрепления ВСУ вступили в бой на Ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое. По словам Рогова, это направление является самым горячим.

Он также добавил, что Вооруженные силы РФ удерживают позиции, все попытки ВСУ прорвать первую линию обороны пересечены.

Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН объяснял, что Работино может открыть войскам ВСУ дорогу на Крым. Однако он указал, что у Киева нет резервов и средств, чтобы сделать это, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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