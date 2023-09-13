Рогов: ВСУ бросают новые резервы у Работино и несут огромные потери

Он отметил, что подкрепления ВСУ вступили в бой на Ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое. По словам Рогова, это направление является самым горячим.

Он также добавил, что Вооруженные силы РФ удерживают позиции, все попытки ВСУ прорвать первую линию обороны пересечены.

Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН объяснял, что Работино может открыть войскам ВСУ дорогу на Крым. Однако он указал, что у Киева нет резервов и средств, чтобы сделать это, передает «Радиоточка НСН».

