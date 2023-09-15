Минобороны России: В районе Работино за сутки отражены две атаки ВСУ

Российские силы отразили две украинские атаки в районе Работино, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве уточнили, что потери украинской стороны на запорожском направлении составили более 145 военных. На краснолиманском направлении российские военные отразили две атаки ВСУ, потери противника на этом направлении составили порядка 55 бойцов.

Кроме того, ВС РФ уничтожили узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР. На донецком направлении было отражено четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки и Майорска, а на херсонском направлении российские силы уничтожили около 75 украинских военных и две САУ «Акация».

Ранее Минобороны России сообщило, что в районе Красного Лимана истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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