«Бессовестное вранье»: Власти прояснили перспективы второй волны мобилизации

«Я слышал эти рассуждения и считаю, что они просто бессовестные, ничего такого близко даже не было, вот даже близко не было. Количество людей, которые призывались из Москвы, мобилизовались, они находились в той же пропорции, как и по другим регионам», - объяснил мэр.

При этом он отметил, что в Москве потенциальное количество людей, которые имеют бронь и отсрочку, несоизмеримо больше, чем в других регионах из-за сосредоточения огромного количества ведомств, министерств и предприятий промышленного комплекса.

Несмотря на оптимистичный настрой властей, военные не исключают того, что новая волна мобилизации все-таки может потребоваться. Так, экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН в конце октября отмечал, что численность украинских войск сейчас втрое превышает численность российских.

«Численность украинских войск и сейчас втрое превышает нашу численность. У них может быть очередная волна этой мобилизации, сколько они призовут, я не могу сейчас сказать. Сейчас где-то порядка 700 тысяч у них есть, это не на переднем плане, это всеобщая численность армии, которая участвует в боевых действиях», - рассказал он.