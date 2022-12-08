«Бессовестное вранье»: Власти прояснили перспективы второй волны мобилизации
Владимир Путин и Сергей Собянин накануне исключили необходимость проведения дополнительных мобилизационных мероприятий «на данный момент».
Сообщения о «второй волне» мобилизации с определенной периодичностью появляются в информационном пространстве. Этот вопрос, кажется, волнует каждого россиянина. Власти уверенно продолжают утверждать, что необходимости в этом на данный момент нет никакой.
Накануне на эту тему вновь высказался президент РФ Владимир Путин. На встрече с членами Совета по правам человека глава государства привел данные о том, как используются силы (а именно 300 тысяч граждан), привлеченные ранее в рамках частичной мобилизации.
«150 тыс. находятся в зоне проведения операции. То есть половина — в войсках, в группировке. Из этих 150 тыс. половина — а это 77 тыс. — находятся на боевых позициях, остальные находятся на вторых или третьих рубежах, выполняя функцию по сути войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения спецоперации», — отметил Путин.
Остальная половина, то есть, 150 тысяч мобилизованных, не находятся в войсковой группировке в зоне спецоперации, объяснил он.
«Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Это так называемый боевой резерв. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла», — подытожил глава государства.
Вслед за выступлением президента развеять слухи о «второй волне» взялся и мэр Москвы Сергей Собянин. Он и вовсе назвал подобные заявления провокациями, целью которых является создать тревожное состояние, чтобы «люди бежали из страны».
«Поразительно, но я по согласованию с министерством обороны объявил о том, что 17 октября мобилизация в Москве закончена, мы отзываем повестки, в ответ услышал, что это все фигня, вранье, это они нас обманывают и так далее. И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовать, что будет вторая волна, она постоянно дрожит», - эмоционально высказался глава города в эфире ТВЦ.
Также Собянина возмутили предположения о том, что Москва при мобилизации была в привилегированном положении.
«Я слышал эти рассуждения и считаю, что они просто бессовестные, ничего такого близко даже не было, вот даже близко не было. Количество людей, которые призывались из Москвы, мобилизовались, они находились в той же пропорции, как и по другим регионам», - объяснил мэр.
При этом он отметил, что в Москве потенциальное количество людей, которые имеют бронь и отсрочку, несоизмеримо больше, чем в других регионах из-за сосредоточения огромного количества ведомств, министерств и предприятий промышленного комплекса.
Несмотря на оптимистичный настрой властей, военные не исключают того, что новая волна мобилизации все-таки может потребоваться. Так, экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН в конце октября отмечал, что численность украинских войск сейчас втрое превышает численность российских.
«Численность украинских войск и сейчас втрое превышает нашу численность. У них может быть очередная волна этой мобилизации, сколько они призовут, я не могу сейчас сказать. Сейчас где-то порядка 700 тысяч у них есть, это не на переднем плане, это всеобщая численность армии, которая участвует в боевых действиях», - рассказал он.
По его словам, для достижения целей спецоперации России может потребоваться еще минимум два десятка дивизий.
«Тактика – это хорошо, но без численности армии невозможно воевать и одерживать победы. Надо завоевывать территории, на них должны находиться войска, войска не только на переднем крае, но должны быть и войска, которые занимают тыловые районы. Чтобы выполнить первоначальные оперативные и стратегические задачи нам необходимо минимум два десятка общевойсковых дивизий», - объяснил эксперт.
При этом с передовой приходят сообщения об успехах российской армии. По данным Минобороны РФ, ВСУ безрезультатно предпринимают попытки прорвать линию обороны по ряду направлений, атаки успешно отражаются.
Вчера сообщалось, что на Красно-Лиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск и на Купянском направлении. На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск.
Специалисты не спешат оценивать, как призыв в рамках частичной мобилизации повлиял на ход спецоперации, так как, возможно, об этом еще рано говорить. С другой стороны, обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер отмечают, что переломный момент в конфликте на Украине наступил именно на фоне усиления российской армии.
Авторы отмечают, что украинские войска исчерпали свои ресурсы и вынуждены опираться на военную помощь от западных стран, а российская армия усилилась.
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