«Прикрывают спину»: В ЛНР оценили влияние частичной мобилизации на ход СВО

Частичная мобилизация помогла усилить линию обороны, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.

«Частичная мобилизация положительно повлияла на ход проведения спецоперации, к нам прибыло большое количество военнослужащих, которые прикрывают нам спину. Также это позволило высвободить наши силы. Мы можем характеризовать положительную динамику, мы усилились, хорошо окопались, выстроили линию обороны», - рассказал он.

Он также отметил, что точной информации о количестве волонтеров нет, но их прибывает большое количество.

ВСУ предпринимают попытки прорвать линию обороны и несут колоссальные потери, заявил ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.

