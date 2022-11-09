«Прикрывают спину»: В ЛНР оценили влияние частичной мобилизации на ход СВО
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что это позволило усилить линию обороны.
Частичная мобилизация помогла усилить линию обороны, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.
«Частичная мобилизация положительно повлияла на ход проведения спецоперации, к нам прибыло большое количество военнослужащих, которые прикрывают нам спину. Также это позволило высвободить наши силы. Мы можем характеризовать положительную динамику, мы усилились, хорошо окопались, выстроили линию обороны», - рассказал он.
Он также отметил, что точной информации о количестве волонтеров нет, но их прибывает большое количество.
ВСУ предпринимают попытки прорвать линию обороны и несут колоссальные потери, заявил ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.
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