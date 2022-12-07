Путин об уехавших из РФ: они считают, что это не их страна

Президент РФ Владимир Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну после начала специальной военной операции на Украине. На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которая проходит в среду в онлайн-формате, он предположил, что уехавшие не считают Россию своей родиной.

«Новые территории». Путин назвал результат специальной военной операции

«Может быть, кто-то считает, что это не их страна», - сказал Путин.

С начала мобилизации, 21 сентября, из России уехали почти 1 млн человек. Ранее об этом сообщил Forbes.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ЭмиграцияВладимир Путин
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