СМИ указали на переломный момент в конфликте на Украине
Переломный момент наступил в конфликте на Украине на фоне усиления российской армии. Об этом пишут обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
Авторы отмечают, что украинские войска исчерпали свои ресурсы и вынуждены опираться на военную помощь от западных стран. В свою очередь армия России оснащена современным оружием и добивается своих целей, пишет РИА ФАН.
В материале упоминается, что украинские снаряды унесли жизни сотен мирных жителей Донбасса. Кроме того, авторы обратили внимание на сообщения о военных преступлениях со стороны Вооруженных сил Украины, отмечает Газета.ру.
«По-настоящему нравственным поступком было бы закончить ... переговорами, а не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который они вряд ли выиграют, не рискуя жизнями американцев», — резюмирует Newsweek.
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