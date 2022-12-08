Авторы отмечают, что украинские войска исчерпали свои ресурсы и вынуждены опираться на военную помощь от западных стран. В свою очередь армия России оснащена современным оружием и добивается своих целей, пишет РИА ФАН.

В материале упоминается, что украинские снаряды унесли жизни сотен мирных жителей Донбасса. Кроме того, авторы обратили внимание на сообщения о военных преступлениях со стороны Вооруженных сил Украины, отмечает Газета.ру.

«По-настоящему нравственным поступком было бы закончить ... переговорами, а не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который они вряд ли выиграют, не рискуя жизнями американцев», — резюмирует Newsweek.

