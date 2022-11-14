Минобороны обвинило Украину в фейках о частичной мобилизации

Как сообщает ведомство, все это не соответствует действительности. Так в Минобороны отреагировали на информацию о росте количества обращений граждан на «горячую линию» по поводу прохождения военной службы мобилизованными россиянами и добровольцами.

«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем», - отметили в военном ведомстве.

Подчеркивается, что призыв в России уже окончен, и никаких дополнительных «мобилизаций» не планируется.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что в рамках указа о частичной мобилизации было положено набрать 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

