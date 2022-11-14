Минобороны обвинило Украину в фейках о частичной мобилизации
Руководство Украины намеренно распространяет через подконтрольные СМИ фейковые сообщения о скором возобновлении призыва россиян в рамках частичной мобилизации, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.
Как сообщает ведомство, все это не соответствует действительности. Так в Минобороны отреагировали на информацию о росте количества обращений граждан на «горячую линию» по поводу прохождения военной службы мобилизованными россиянами и добровольцами.
«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем», - отметили в военном ведомстве.
Подчеркивается, что призыв в России уже окончен, и никаких дополнительных «мобилизаций» не планируется.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что в рамках указа о частичной мобилизации было положено набрать 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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