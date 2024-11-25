«42 тысячи побывали «за ленточкой»: Почему казаки возвращаются на фронт
Десятки тысяч казаков на сегодняшний день прошли через СВО, девять из них удостоены звания Героя России, рассказал НСН Виктор Водолацкий.
Казачьи подразделения регулярно пополняются за счет тех бойцов, которые по два-три раза заключают контракты с Минобороны России, в отрядах нет проблем с кадрами, потому что казаки добровольно идут на фронт, заявил НСН депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.
«Более 42 тысяч казаков на сегодняшний день прошли через СВО. На сегодняшний день 18 тысяч казаков проходят службу в составе бригад «Дон», «Терек», отрядов «Уман», «Егорлык», «Аксай», «Маныч» и многих-многих других. Эти казачьи подразделения сегодня находятся непосредственно на линии боевого столкновения. Девять казаков удостоены звания Героя Российской Федерации. Несколько сотен казаков получили Ордена Мужества, еще больше удостоены государственных наград, медалей за отвагу, за храбрость, за свои подвиги, которые они совершают сегодня на линии боевого столкновения», - сказал генерал.
Он отдельно отметил подвиги 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени Матвея Платова и казачьей бригады «Дон».
«Сегодня казачья бригада «Дон» находится на Кинбурнской косе. Уже более двух лет они не допускают на косу ни одного врага. Все, кто пытался туда войти, были уничтожены казаками. Особо хочу отметить 6-ю гвардейскую казачью бригаду имени Платова. Та бригада, которая освобождала Попасную, Горское, Золотое, первая зашла в Лисичанск. Эта бригада прославила казаков, потому что она воюет с 2014 года. И, естественно, звание гвардейской она получила за свои боевые подвиги», - подчеркнул Водолацкий.
По словам депутата, все казачьи отряды России укомплектованы, а в подразделениях регулярно проходят ротации.
«Сегодня казаки, наверное, единственная структура в России, которая постоянно пополняет свои подразделения за счет тех казаков, которые уже по два-три раза приходят заключать контракты с Минобороны. У нас нет сегодня проблем с кадрами и численным составом, все наши подразделения укомплектованы, постоянно идет ротация. Казаки возвращаются в свои подразделения, потому что понимают, что они из одной станицы, из одного округа - это казачье братство, казачье товарищество, которое не раз выручало за эти два года и девять месяцев», - заключил депутат Госдумы.
В свою очередь заместитель атамана по организации государственной службы Кубанского казачьего войска Николай Щулькин рассказал НСН о трех казачьих добровольческих отрядах, организованных Кубанским казачьим войском, в которых служат почти пять тысяч бойцов.
«В начале СВО Кубанским казачьим войском были сформированы три казачьих добровольческих отряда – имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1), «Кубань» (БАРС-11) и спецназначения «Кубань» (БАРС-16). Кроме того, в основном казаки служат в 227-й артиллерийской Таллинской Краснознаменной ордена Суворова бригаде Южного военного округа и стрелковом батальоне военной комендатуры Херсонской области. Почти пять тысяч бойцов воюют в наших добровольческих отрядах. В составе воинских частей ВС РФ сражаются 1682 кубанских казака, еще 1744 казака были призваны в рамках частичной мобилизации», - рассказал Щулькин.
По его словам, всего в спецоперации принимали и продолжают принимать участие 8,5 тысячи кубанских казаков.
«Около 8,5 тысячи кубанских казаков участвовали и продолжают принимать участие в спецоперации на Украине. Около 1,6 тысячи казаков получили государственные и казачьи награды, а также около тысячи наград Краснодарского края, медалей Луганской и Донецкой Народных Республик. Ордена Мужества удостоился 461 казак, столько же получили медаль «За отвагу», 292 бойца получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также 289 казаков были удостоены награды «За храбрость» II степени», - заключил собеседник НСН.
Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов рассказал НСН, что бойцы одного из батальонов казачьей разведывательной бригады «Терек» отбивают Курскую область от вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ).
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