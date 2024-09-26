Батальоны казаков отбивают Курскую область от ВСУ
Атаман Виталий Кузнецов рассказал НСН о роли казачества в освобождении захваченных районов Курской области.
Бойцы одного из батальонов казачьей разведывательной бригады «Терек» отбивают Курскую область от вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал в эфире НСН атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
«В настоящее время в защите Курской области принимает активное участие один из батальонов казачьей разведывательной бригады «Терек». Кроме того, на территории региона происходит формирование еще одного казачьего батальона. Основными боевыми задачами казаков в Курской области являются уничтожение противника, защита мирного населения и оказание ему гуманитарной помощи. Все эти задачи казаками успешно выполняются», - сказал собеседник НСН.
Бойцы казачьей бригады «Терек» рассказали об атаках тяжелыми боевыми дронами ВСУ по жилым домам.
«Они уже дошли до церкви. Прекрасно знают, что мы по ней стрелять не будем, поэтому оборудуют там свои позиции: сооружают наблюдательный пункт, ставят видеокамеры. Мы стараемся по ним отработать», - рассказал снайпер-разведчик бригады «Терек» Добровольческого штурмового корпуса с позывным «Ворчун» в разговоре с корреспондентом телеканала «Россия-1».
А пока казаки-мужчины воюют, казачья молодежь и старики из донских станиц, Волгоградской и Московской областей, Краснодарского края и Луганщины регулярно доставляют в Курскую область гуманитарную помощь. Так, казаки передали жителям региона уже более 1000 тонн гумпомощи.
Первый заместитель (товарищ) атамана Центрального казачьего войска полковник Геннадий Сидорин в интервью порталу «Российское казачество» поведал о Всероссийском специальном гуманитарном конвое.
«Недавно в Курск приходил гуманитарный конвой, сформированный Всероссийским казачьим обществом, в котором участвовали казаки различных войсковых казачьих обществ. Это Всевеликое войско Донское, Кубанское, Терское и Волжское войска. Мы там, естественно, присутствуем постоянно... Казаки глубоко мотивированы на выполнение своего гражданского и казачьего воинского долга», — рассказал Сидорин.
Помимо гумпомощи курянам казаки доставили военнослужащим батальона «Донецк» казачьей бригады «Терек», выполняющим сейчас боевые задачи на территории Курской области, сотни FPV-дронов.
На сегодняшний день в спецоперации на Украине принимают участие свыше 18,5 тысячи казаков. Бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда рассказывал в интервью НСН о том, что уже более половины всех казаков России побывали «за ленточкой» СВО.
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