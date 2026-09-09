Врач рассказал, какая еда может сокращать жизнь

Как отметил эксперт, избыток сахара ведет к нарушению обмена веществ и повышению уровня триглицеридов. В перспективе это становится фактором риска для ожирения, диабета 2-го типа, проблем с сердцем. Кроме того, опасно для организма злоупотребление красным и переработанным мясом, особенно колбасами, беконом, ветчиной, это грозит рисками для сердца и сосудов. Умнов отметил, что в таких продуктах сочетаются насыщенные жиры, соль и консерванты.

«Такая комбинация дополнительно нагружает сосуды, повышает риск гипертонии и колоректального рака. То же касается трансжиров и избытка насыщенных жиров в некоторых сортах мяса и полуфабрикатах. Они одновременно повышают уровень "плохого" холестерина и снижают "хороший", что запускает атеросклероз — сосуды забиваются бляшками. Они находятся в маргарине, магазинной выпечке, в печенье, крекерах, фастфуде, картофеле фри, бургерах», — предупредил медик.

Также Умнов рассказал, что избыток соли может провоцировать повышение артериального давления. Соль задерживает жидкость в организме, объем циркулирующей крови увеличивается, и в результате давление повышается. Такое состояние - фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.

Ранее диетолог Анна Белоусова рассказала НСН, что копченая колбаса не может быть низкокалорийной и безвредной, ее допустимо употреблять изредка за праздничным столом.

