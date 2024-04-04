«Добровольно и героически!»: Более 50% казаков побывали «за ленточкой» СВО

Более 30 тысяч казаков воюют в зоне спецоперации на Украине на всех направлениях, свыше 1,5 тысячи были награждены государственными наградами, рассказал бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда в интервью НСН.

Ранее Минобороны РФ заявило о существенном росте числа желающих поступить на военную службу по контракту – и в Москве, и в других городах страны. С начала года на «контракт» в ВС РФ поступили 100 тысяч человек. Только за последние 10 дней около 16 тысяч россиян заключили контракты для участия в спецоперации. Долуда рассказал, что казаки-добровольцы в зоне СВО воюют в отдельных казачьих отрядах.