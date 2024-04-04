«Добровольно и героически!»: Более 50% казаков побывали «за ленточкой» СВО
Добровольческие казачьи отряды воюют только на переднем крае, заявил в эфире НСН казачий депутат Николай Долуда.
Более 30 тысяч казаков воюют в зоне спецоперации на Украине на всех направлениях, свыше 1,5 тысячи были награждены государственными наградами, рассказал бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда в интервью НСН.
Ранее Минобороны РФ заявило о существенном росте числа желающих поступить на военную службу по контракту – и в Москве, и в других городах страны. С начала года на «контракт» в ВС РФ поступили 100 тысяч человек. Только за последние 10 дней около 16 тысяч россиян заключили контракты для участия в спецоперации. Долуда рассказал, что казаки-добровольцы в зоне СВО воюют в отдельных казачьих отрядах.
«Количество казаков, за счет которых формируются добровольческие казачьи отряды, увеличивается с каждым месяцем. На сегодняшний день почти 30 тысяч казаков – более 50% из тех, которые могут воевать в зоне спецоперации – в той или иной степени находятся «за ленточкой». Там происходит в том числе ротация, добровольцы заключают контракт на полгода. С учетом ротации более 30 тысяч казаков побывали и сейчас воюют в зоне спецоперации абсолютно на всех направлениях. Они воюют добросовестно, героически, смело – более 1,5 тысячи уже награждены государственными наградами. Кланяюсь в ноги всем казакам, считаю их настоящими патриотами своей страны. Я был на всех направлениях во всех казачьих добровольческих отрядах и видел, как казаки месяцами находятся в опорных пунктах и героически выполняют поставленные задачи», – сказал Долуда.
Зампред комитета Госдумы по делам национальностей пояснил, что добровольческие казачьи отряды подчиняются, как правило, мотострелковым частям Минобороны РФ и воюют вместе с ними на переднем крае.
«Казаки на сегодняшний день идут в основном в добровольческие казачьи отряды. Все войсковые казачьи общества уже сформировали свои отряды: Всевеликое войско Донское, Кубанское казачье войско, Терское казачье войско, Центральное казачье войско, Сибирское и так далее. У нас сегодня 13 войсковых казачьих обществ на территории России. Все они в разных количествах сформировали свои добровольческие казачьи отряды, которые приданы, как правило, к мотострелковым частям Минобороны и воюют вместе с ними именно на переднем крае», – резюмировал собеседник НСН.
За два года боевых действий казаки участвовали в штурмах стратегически важных населенных пунктов. Добровольцы «Сибири» с фланга прикрывали наступление на Бахмут (Артемовск), остановив Вооруженные силы Украины (ВСУ) на бахмуто-соледарском направлении, 3,5 тысячи казаков вместе с ВС РФ и подразделениями народной милиции ЛНР взяли под контроль Лисичанск, а Лисичанская казачья бригада имени М.И. Платова взяла Золотое и Камышеваху в ЛНР, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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