Хакеры атаковали портал промышленных технологий «Ростеха»
Портал промышленных технологий «Ростеха» подвергся кибератаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
«Практически сразу же после старта портал промышленных технологий подвергся мощной хакерской атаке, сейчас он недоступен», - отмечается в сообщении.
Специалисты занимаются устранением последствий и восстановлением доступа к ресурсу.
Ранее компания StormWall выяснила, что средняя мощность кибератак на российских ретейлеров перед началом нового учебного года выросла в 4,5 раза в годовом выражении.
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