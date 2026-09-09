Хакеры атаковали портал промышленных технологий «Ростеха»

Портал промышленных технологий «Ростеха» подвергся кибератаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Практически сразу же после старта портал промышленных технологий подвергся мощной хакерской атаке, сейчас он недоступен», - отмечается в сообщении.

Специалисты занимаются устранением последствий и восстановлением доступа к ресурсу.

Ранее компания StormWall выяснила, что средняя мощность кибератак на российских ретейлеров перед началом нового учебного года выросла в 4,5 раза в годовом выражении.

