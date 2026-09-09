ВС РФ освободили Озерное в Харьковской области
9 сентября 202612:33
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль село Озерное Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Территорию освободила группировка войск «Север», пишет RT.
«Подразделения... установили контроль над населенным пунктом Озерное», - заявили в оборонном ведомстве.
Ранее армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области.
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