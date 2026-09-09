ВС РФ освободили Озерное в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Озерное Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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Территорию освободила группировка войск «Север», пишет RT.

«Подразделения... установили контроль над населенным пунктом Озерное», - заявили в оборонном ведомстве.

Ранее армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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