Она указала, что за время существования меморандума между Москвой и ООН относительно экспорта российского зерна и удобрений так и не произошло «каких-либо серьёзных подвижек к выполнению положений».

«Соглашение оказалось дорогой с односторонним движением... проявлять некую добрую волю, получая в ответ новые санкционные удары, никто не намерен», - сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что элиты на Западе вонзились в «тело своих стран» как упыри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

