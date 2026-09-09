Захарова: Россия не доверяет любым договоренностям с Западом
Россия не испытывает доверия к каким-либо договорённостям с Западом. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала, что за время существования меморандума между Москвой и ООН относительно экспорта российского зерна и удобрений так и не произошло «каких-либо серьёзных подвижек к выполнению положений».
«Соглашение оказалось дорогой с односторонним движением... проявлять некую добрую волю, получая в ответ новые санкционные удары, никто не намерен», - сказала дипломат.
Ранее Захарова заявила, что элиты на Западе вонзились в «тело своих стран» как упыри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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