Таиланд с начала года депортировал 70 граждан России
Власти Таиланда депортировали 70 россиян с начала года. Об этом рассказал в беседе с ТАСС посол России в Таиланде Евгений Томихин.
Как напомнил дипломат, за 2025 год из королевства депортировали 120 граждан РФ. С 1 января по 1 сентября 2026-го было выслано 70 россиян.
«Для того чтобы не попадать в так называемые черные списки иммиграционной службы, необходимо знать и соблюдать иммиграционное законодательство Таиланда, а также иметь четкое представление о сфере осуществления коммерческой трудовой деятельности в стране», - заявил Томихин.
Кроме того, дипломат указал, что в Таиланде проводят мероприятия по пресечению «бордер-ранов и виза-ранов», когда иностранцы отправляются в соседнюю страну для получения нового штампа и продления легального пребывания без оформления долгосрочной визы. Также в королевстве активно борются с фиктивными владельцами компаний и номиналами для подставного бизнеса и создания счетов.
Ранее из Таиланда депортировали гражданина России, находившегося в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, сообщает «Радиоточка НСН».
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