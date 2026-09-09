Онищенко назвал сроки появления в мире агрессивного штамма гриппа

Опасный штамм гриппа, который способен вызвать пандемический подъем заболеваемости, может появиться в мире примерно через два года. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

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«Где-то года через два, по всем канонам, должен появиться более агрессивный штамм гриппа», - заявил он.

По словам Онищенко, пандемический подъем заболеваемости фиксируют примерно один раз в десять лет. В то же время эпидемические подъемы происходят ежегодно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в Россию придут геноварианты штаммов гриппа, против которых у жителей страны нет иммунитета.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГриппГеннадий Онищенко

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