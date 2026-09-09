«Я соглашусь, потому что любая попытка насильственно уснуть порождает, наоборот, бессонницу. Это может повысить тревогу, так как обычно такие люди и так тревожные. В интернете часто пишут: если не поспал, у тебя будет рак или еще что-то, потеря памяти. Это все чушь, а люди начинают еще больше тревожиться и хуже спать. Само по себе расстройство сна – это не так страшно, но другое дело, что это может быть признаком какого-то заболевания. Чем меньше люди об этом думают, тем лучше они будут спать», - отметил он.

По его словам, умные часы – это лишь игрушка, которая не может оценить реальное качество сна.

«Умные часы – это просто имитация, продукт для рынка, там нет ничего умного. Они оценивают, исходя из собственной программы внутренней, учитывают данные, которые могут не относиться к человеку совсем или относиться косвенно. Это не настоящий прибор, игрушка. Они оперируют фактами, которые не имеют отношения ко сну. В таком случае нужно обязательно регистрировать электрическую активность головного мозга, глаз и мышц. Без этих критериев нельзя понять, нормально вы спали или нет. Серьезные гаджеты есть, но это не обычные часы, это реальные установки, которые используются в клиниках», - заключил собеседник НСН.

Большой спрос на товары для сна связан с повышенной тревожностью населения и с «маркетингом на человеческих слабостях», так как люди пытаются найти «волшебную таблетку», средства для улучшения сна помогают, но не всем, поэтому для избавления от бессонницы следует менять образ жизни. Об этом в беседе с НСН заявил член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.

