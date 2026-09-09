Песков: Россия и США продолжают работу по обмену заключенными

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines возобновила полеты из Ханоя в Москву Суд ЕС вновь отказался снять санкции с Романа Абрамовича МИД РФ уточнил число пропавших после наводнения в Непале россиян Противостоять травле в детской среде необходимо на уровне государства и школы Сомнолог раскритиковал измерение качества сна с помощью умных часов