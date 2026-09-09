Песков: Россия и США продолжают работу по обмену заключенными
9 сентября 202613:40
Москва и Вашингтон продолжают работу по обмену заключенными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что данная тема «постоянно находится в повестке дня российско-американских контактов».
«В том числе и на высшем уровне», - указал Песков.
Представитель Кремля также напомнил, что ранее, по обращению президента США Дональда Трампа, российский лидер Владимир Путин освободил отбывавшего в РФ наказание американского гражданина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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