Песков: Россия и США продолжают работу по обмену заключенными

Москва и Вашингтон продолжают работу по обмену заключенными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что данная тема «постоянно находится в повестке дня российско-американских контактов».

«В том числе и на высшем уровне», - указал Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что ранее, по обращению президента США Дональда Трампа, российский лидер Владимир Путин освободил отбывавшего в РФ наказание американского гражданина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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