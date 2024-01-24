«С казаками легче работать!»: Добровольцев научат борьбе с беспилотниками

«Я работал с казаками. Как ни странно, с добровольческими отрядами легче взаимодействовать, потому что там нет ситуации, когда приезжает какой-то большой начальник, который говорит: а теперь, эти дроны, которые привезли волонтеры, поедут не к вам, а куда-нибудь туда. Здесь нет лишней бюрократии, нет необходимости отдельно договариваться с начальством. У «регуляров» же это регулярно. Поэтому к идее обучать казачьи структуры я отношусь с энтузиазмом, это повысит общую эффективность на фронте», - сказал Чадаев.

По его признанию, сегодня на линии боевого соприкосновения особенно ценны люди, которые имеют навыки противодействия вражеским «птичкам».

«Сейчас ключевое – антибеспилотие. На фронте нужны специалисты по «охотному РЭБу», маскировке, физической защите, особенно на стационарных объектах. То есть те, кто может противостоять вражеским беспилотникам, потому что это очень сильно влияет на статистику потерь. Мы обучаем противодействию беспилотникам, у нас это обязательная вещь. Учим пользоваться дрон-детектором, демонстрируем методы подавления. Для того, чтобы эффективно противостоять, необходимо уметь снимать «радиопогоду», понимать, какие частоты задавлены, а какие – нет, на каких работает противник, на каких – нет. Сегодня это, что называется, базовый набор», - пояснил эксперт.

Ранее военные корреспонденты сообщали об успехах шестой гвардейской казачьей лисичанской бригады имени М. И. Платова в противодействии украинским и натовским беспилотникам в северном направлении, где казаки эффективно справляются в том числе с БПЛА крылатого типа «Фурия», которые враг маскирует под птиц.