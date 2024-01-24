«С казаками легче работать!»: Добровольцев научат борьбе с беспилотниками
Эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев в эфире НСН отметил эффективность взаимодействия с казачьими воинскими формированиями из-за отсутствия бюрократии на фронте.
Казаков-добровольцев легче обучать не только навыкам управления беспилотниками (БПЛА), но и искусству антибеспилотия. По словам эксперта по БПЛА, руководителя научно-производственного центра по работе с БПЛА (НПЦ «Ушкуйник») Алексея Чадаева, эти навыки сегодня являются ключевым фактором успеха на фронте. В эфире НСН специалист рассказал о легкости работы с казачьими отрядами, а также объяснил ценность навыков противодействия летательным аппаратам ВСУ.
«Я работал с казаками. Как ни странно, с добровольческими отрядами легче взаимодействовать, потому что там нет ситуации, когда приезжает какой-то большой начальник, который говорит: а теперь, эти дроны, которые привезли волонтеры, поедут не к вам, а куда-нибудь туда. Здесь нет лишней бюрократии, нет необходимости отдельно договариваться с начальством. У «регуляров» же это регулярно. Поэтому к идее обучать казачьи структуры я отношусь с энтузиазмом, это повысит общую эффективность на фронте», - сказал Чадаев.
По его признанию, сегодня на линии боевого соприкосновения особенно ценны люди, которые имеют навыки противодействия вражеским «птичкам».
«Сейчас ключевое – антибеспилотие. На фронте нужны специалисты по «охотному РЭБу», маскировке, физической защите, особенно на стационарных объектах. То есть те, кто может противостоять вражеским беспилотникам, потому что это очень сильно влияет на статистику потерь. Мы обучаем противодействию беспилотникам, у нас это обязательная вещь. Учим пользоваться дрон-детектором, демонстрируем методы подавления. Для того, чтобы эффективно противостоять, необходимо уметь снимать «радиопогоду», понимать, какие частоты задавлены, а какие – нет, на каких работает противник, на каких – нет. Сегодня это, что называется, базовый набор», - пояснил эксперт.
Ранее военные корреспонденты сообщали об успехах шестой гвардейской казачьей лисичанской бригады имени М. И. Платова в противодействии украинским и натовским беспилотникам в северном направлении, где казаки эффективно справляются в том числе с БПЛА крылатого типа «Фурия», которые враг маскирует под птиц.
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