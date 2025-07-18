Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, не согласился с мнением пчеловода и заявил, что любой укус может стать фатальным.

«Я, как врач аллерголог-иммунолог, имею дело с аллергией на яд этих насекомых. Тяжелые аллергические реакции, такие как анафилактический шок, могут развиться от единичного укуса», — указал он.

Ранее экс-председатель союза пчеловодов РФ Валерий Капунин заявил НСН, что в России набирают обороты оздоровительные туры к пчелам.