Великобритания расширила санкционный список в отношении РФ на 23 позиции
Власти Великобритании расширили свой антироссийский санкционный список на 23 позиции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.
В частности, в «чёрный» список внесли информационное агентство «Африканская инициатива», его главред Артём Куреев и замглавреда Анна Замараева, а также глава представительства организации в Буркина-Фасо Виктор Луковенко.
В сообщении говорится, что «Африканская инициатива» попала в санкционный список за свою «деструктивную и дестабилизирующую гибридную деятельность, направленную против Великобритании, Украины и всего мира».
Ранее Евросоюз принял 18-й пакет антироссийских санкций, помимо прочего, снизив потолок цен на сырую нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru