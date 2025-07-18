Великобритания расширила санкционный список в отношении РФ на 23 позиции

Власти Великобритании расширили свой антироссийский санкционный список на 23 позиции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.

Трамп заявил что «недоволен Россией» и пригрозил «жесткими пошлинами»

В частности, в «чёрный» список внесли информационное агентство «Африканская инициатива», его главред Артём Куреев и замглавреда Анна Замараева, а также глава представительства организации в Буркина-Фасо Виктор Луковенко.

В сообщении говорится, что «Африканская инициатива» попала в санкционный список за свою «деструктивную и дестабилизирующую гибридную деятельность, направленную против Великобритании, Украины и всего мира».

Ранее Евросоюз принял 18-й пакет антироссийских санкций, помимо прочего, снизив потолок цен на сырую нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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