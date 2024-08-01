«Полежать на ульях»: В России набирают обороты оздоровительные туры к пчелам
Валерий Капунин заявил НСН, что во всех российских регионах сегодня можно отправиться в оздоровительный тур на пасеку.
В России активно развивается апитуризм – оздоровительные поездки на пасеку, где можно поспать на ульях, увидеть пчел в работе, а также приобрести полезные продукты, заявил в интервью НСН председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин.
«Сейчас в России активно развивается агротуризм, а более узкое направление – это как раз апитуризм, то есть поездки на пасеку. Там можно на ульях полежать, есть целые процедуры, полезный сон на ульях. Используется специальная конструкция для домика, в котором эти ульи размещаются. Пчелы туда не залетают, а человек вполне может наслаждаться. Турист сможет ознакомиться, узнать, что такое пчеловодство, посмотреть на пчелок, как они летают и трудятся. В такой поездке на пасеке можете приобрести мед, который вам понравился. Вы получите возможность приобрести также прополис и цветочную пыльцу. Более десяти наименований пчелы приносят, которые исключительно полезны для здоровья», - рассказал он.
Капунин также пообещал систематизировать всю информацию о подобных туристических объектах, которые сегодня представлены во всех регионах.
«Почти во всех регионах есть такие туристические направления. Союз пчеловодов России поставил перед собой задачу обобщить эту информацию, связаться с крупными туристическими компаниями и предлагать такие объекты. Они есть в любой области, но информация пока не очень систематизирована», - добавил он.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал вымирание пчел главной катастрофой в мире. По его словам, в Южном полушарии погибла уже практически половина пчел. Как добавил Зюганов, в случае полного вымирания пчел «через десять лет человечество исчезнет», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минцифры опровергли необходимость досрочного погашения IT-ипотеки
- СМИ: Россия и США обменялись в аэропорту Анкары 26 заключенными
- СМИ: Велосипедистов сборной Словакии обокрали в Олимпийской деревне
- Потолок рухнул в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке
- Air France и Transavia продлили приостановку полетов в Ливан
- Главу «Военторга» Павлова отправили под арест до 30 сентября
- Иван Ургант выступит на фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге
- СМИ: В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека
- Пловец Сомов пожаловался на олимпийский бассейн
- «Поклонюсь, но руки не подам»: Худрук Нового Театра Бояков о предателях России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru