«Полагаю, ограничения коснутся разных коммуникационных сервисов, может, облачных, может, нет. Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) — тоже облачные сервисы. Кроме того, многие пользуется Amazon, Microsoft Azure, Google Docs и другими сервисами из недружественных государств, думаю, что ограничения коснутся и их. Что же касается WhatsApp, известно, что он слушается и читается украинскими и американскими спецслужбами. Его надо либо принудить к взаимодействию, либо переходить на тот же Telegram, который происходит из дружеской страны. В случае с Telegram, думаю, требуется не контроль со стороны российских властей, а взаимодействие с Роскомнадзором, в первую очередь с точки зрения удаления экстремистских материалов. Его не стоит ограничивать, тем более, что он из дружественной страны», — сказал Массух.

По мнению собеседника НСН, ограничения не связаны с запуском национального мессенджера MAX.

«Это простое совпадение, MAX пока находится в стадии становления, глобальный мессенджер невозможно сделать за короткий срок. Не думаю, что всех заставят перейти на него. История коснется больше не граждан, а чиновников, которых пытаются принудить перестать пользоваться WhatsApp и другими подобными мессенджерами», — подытожил он.

Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что небольшие компании сегодня активно используют мессенджеры для коммуникации с клиентами, для крупных предприятий это выглядит странно.

