WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta) и Telegram являются опасными площадками, через которые координируют подрывную деятельность на территории России, поэтому им грозит блокировка в ближайшее время, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.

WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, мессенджер попадет в правительственный список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Telegram, по мнению парламентария, в список ограничиваемых в России мессенджеров не попадёт, если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке. Клименко уверен, что обе соцсети все равно попадут под санкции.