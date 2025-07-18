В «Эксмо» отвергли обвинения в отказе передавать копии книг в РГБ
«Эксмо» передавало электронные копии книг в РГБ в меньшем объеме из-за технических проблем, заявил НСН гендир издательства Евгений Капьёв.
Издательство «Эксмо-АСТ» несколько лет не передавало электронные копии книг в Российскую государственную библиотеку (РГБ) в должном объеме из-за технических сложностей, однако все это время все книги попадали туда на бумажном носителе, заявил НСН гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв.
Издательство «Эксмо-АСТ» в 2024 году впервые попало в рейтинг издательств Минцифры, приславших наибольшее количество электронных копий книг в РГБ, пишет «Коммерсант». Ранее Минцифры отмечало, что издательство более трех лет не передавало копии, как того требует законодательство. Капьёв объяснил «перерыв» техническими сложностями.
«В процессе передачи электронных копий в РГБ были технические сложности, мы никак не могли согласовать формат, безопасность передачи и так далее. Процесс шел, просто не в должных объемах. Как только мы это наладили, то сразу стали отправлять электронные копии в необходимых объемах. В любом случае, нами передавались бумажные копии, то есть наши книги в библиотеку попадали. Мы сейчас просто встретились, все организовали и наладили», - сказал собеседник НСН.
По его словам, передача копий произведений часто осложняется договоренностью между издательством и автором.
«Всегда есть вопрос формата передачи файлов. У нас также существуют договоренности с некоторыми авторами, согласно которым мы не имеем права передавать их книги. Это только кажется простым вопросом. Я знаю, что не все издательства передают, и это действительно непростой вопрос, особенно в больших объемах. Сейчас все налажено, и мы уже являемся лидером по этому вопросу», - пояснил он.
Ранее Капьёв в беседе с НСН заявил, что предложение президента Российского книжного союза Сергея Степашина не облагать детские книги налогом на добавленную стоимость, поддержат и издатели, и книжные магазины.
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