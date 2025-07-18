«Это шедевр!»: Архитекторы поспорили с Лебедевым о сносе кинотеатра «Россия»
Архитектор, участвовавший в проектировании объектов ВДНХ, Борис Уборевич-Боровский в эфире НСН согласился с тем, что «содержание» кинотеатра «Россия» нужно поменять.
Здание кинотеатра «Россия» - это шедевр модернизма и памятное место для москвичей, его нельзя сносить, заявил НСН член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский.
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил снести кинотеатр «Россия», который переименовали в «Пушкинский». По мнению Лебедева, у здания самая лучшая локация в стране, но сегодня объект – это «кусок недоразумения». Дизайнер считает, что в этом месте должно появиться что-то красивое, общедоступное и «достойное Москвы». Здание охраняется как памятник архитектуры регионального значения. Театр Мюзикла, который сейчас занимает это здание, Лебедев назвал бессмысленным. Уборевич-Боровский рассказал, почему снос здания недопустим.
«Я категорически против сноса. Дело в том, что это советский модернизм, целая композиция Шевердяева. Это известнейший архитектор, это один из его лучших проектов. Памятник Пушкину, бульвар и кинотеатр «Россия» - это единое целое, это очень выверенная история. Архитектурно Пушкинская площадь выверена по каждой линии, не зря все любят это место в Москве. Есть, конечно, там спорные здания. Например, старое здание «Известий» всем безумно нравится, это памятник конструктивизма, а пристроенное новое здание могло бы прозвучать как-то иначе. «Россия» же - это шедевр модернизма того времени, это 60-е годы. Это очень памятное место для многих москвичей, потому что там проходили всегда фестивали, какие-то премьеры. Это место, можно сказать, намоленное. Мне оно безумно нравится», - рассказал он.
При этом архитектор призвал поработать над фасадами здания, а также подумать о содержании.
«Могу сказать, что фасады устарели, надо ими позаниматься. Нужно поработать над фасадами, не меняя архитектуру здания, все так и оставить. О содержании тоже надо подумать. Можно сделать фестивальный дворец, театр кинопремьеры… Это должно быть какое-то общественное здание, полезное для москвичей. Это то же самое, что СЭВ, СЭВ – это неотъемлемая часть архитектуры Москвы, памятник культуры. Нельзя так обращаться с памятниками. Лебедев все-таки рассуждает как художник, он не архитектор, художнику всегда проще со всем расправиться, он не имеет гражданской ответственности», - добавил он.
Ранее появились «первые рендеры» комплекса, который планируют построить на месте СЭВа. Футуристические гигантские небоскребы фантастического дизайна взбудоражили соцсети. Люди сравнивают эти здания с «Оком Саурона» и кораблями из «Звездных войн», при этом официального подтверждения достоверности этих фото нет, передает «Радиоточка НСН».
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