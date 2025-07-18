Евросоюз снизил потолок цен на нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель
Страны Евросоюза приняли 18-й пакет санкций против России, добавив в «чёрный» список ещё 14 физических и 41 юридическое лицо. Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, общее количество индивидуальных позиций в санкционном перечне превысило 2500.
Также были введены санкции против ещё 105 судов из так называемого российского «теневого» флота, трейдеры российской сырой нефти, НПЗ «Роснефти» в Индии и компания из сектора СПГ. Предельная цена на сырую нефть была снижена с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель.
Импорт очищенных нефтепродуктов из третьих стран, произведённых из российской сырой нефти, запрещается, кроме США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады. Освобождение Чехии от уплаты налога на импорт нефти из России отменено.
Кроме того, запрещаются любые операции с «Северным потоком» и «Северным потоком - 2», а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его субфондами и компаниями. От SWIFT будут отключены ещё 22 российских банка.
«Европа не откажется от поддержки Украины. ЕС будет усиливать давление на Россию», - заключила глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет блокировать 18-й пакет антироссийских санкций, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru