Евросоюз снизил потолок цен на нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель

Также были введены санкции против ещё 105 судов из так называемого российского «теневого» флота, трейдеры российской сырой нефти, НПЗ «Роснефти» в Индии и компания из сектора СПГ. Предельная цена на сырую нефть была снижена с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель.

Импорт очищенных нефтепродуктов из третьих стран, произведённых из российской сырой нефти, запрещается, кроме США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады. Освобождение Чехии от уплаты налога на импорт нефти из России отменено.

Кроме того, запрещаются любые операции с «Северным потоком» и «Северным потоком - 2», а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его субфондами и компаниями. От SWIFT будут отключены ещё 22 российских банка.

«Европа не откажется от поддержки Украины. ЕС будет усиливать давление на Россию», - заключила глава евродипломатии Кая Каллас.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет блокировать 18-й пакет антироссийских санкций, сообщает RT.

