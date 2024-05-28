Союз пчеловодов: России не хватает четырех миллионов пчел в сельском хозяйстве

По словам собеседника НСН, отрасль продолжает развиваться только благодаря инициативности самих пчеловодов, при этом даже личное содействие Геннадия Зюганова не помогает заручиться поддержкой государства.

«России, как одной из ведущих пчеловодных держав, нужна государственная программа защиты насекомых опыления и развития пчеловодства в Российской Федерации. Мы уже пятый год бьемся над этой проблемой, нас где-то слышат, где-то понимающе кивают, но во всех пчеловодных державах такие программы есть. Без государственной поддержки и регулирования проблему не решить. Сегодня пчелы существуют и живут исключительно благодаря мужеству, преданности самих пчеловодов. Господдержка не сильно ощущается. Даже Геннадий Андреевич Зюганов, который, по его словам, является пчеловодом в третьем поколении, обозначает проблему, ходит в самые высокие кабинеты, но, наверно, не может достучаться», - пояснил Капунин.

Перед пчеловодами также стоит проблема развитого рынка фальсифицированной продукции, добавил эксперт.

«Юрий Михайлович Лужков когда-то многое сделал для развития пчеловодства, взять даже ярмарки. Сегодня вторая проблема, которую без государства тоже не решить – засилье фальсификата на медовом рынке. Столкнуться с фаильсификатом можно и в торговых сетях, и на ярмарках. Когда меня спрашивают, как отличить мед от подделки, всегда говорю, что гарантией качества является только знакомство с пчеловодом, у которого приобретается продукция», - подытожил Капунин.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия экспортировала 3,8 тысячи тонн меда, что на 28% больше, чем в 2022 году. При этом 22% экспортных продаж пришлось на Китай. Среди других крупнейших покупателей – Сербия и Словакия, передает «Радиоточка НСН».

