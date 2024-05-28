Союз пчеловодов: России не хватает четырех миллионов пчел в сельском хозяйстве
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно заявлял о проблемах пчеловодства в России, однако пока отрасль функционирует без необходимого госрегулирования, рассказал НСН председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин.
Популяция пчел в России снижается, при этом пчеловоды с трудом могут представить продукцию на рынке из-за засилья фальсификата. Решить эти проблемы поможет только госрегулирование, заявил в интервью НСН председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал вымирание пчел главной катастрофой в мире. По его словам, в Южном полушарии погибла уже практически половина пчел. Как добавил Зюганов, в случае полного вымирания пчел «через десять лет человечество исчезнет». Капунин рассказал, что для развития сельского хозяйства России необходимо 7,2 миллиона пчелосемей.
«Популяция пчел и количество пчелосемей в нашей стране в течение последних 10 лет снижается, оно остановилось на цифре три миллиона пчелосемей. Организация Объединенных наций считает, что пчелы обеспечивают 30-33% продовольственной корзины: это орехи, овощи, фрукты. Главная задача пчел - опыление сельскохозяйственных культур. Ученые считают, что России для этого нужно порядка 7,2 миллиона пчелосемей, то есть нам не хватает более половины пчел. Из года в год продолжается массовая гибель пчел, это связано с применением ядовитых пестицидов первого и второго класса опасности. Популяция диких пчел тоже неуклонно снижается. Эти насекомые размещаются в дуплах деревьев. В связи с тем, что лесозаготовки постоянно увеличиваются, пчелам негде селиться. Они могут зацепиться за ветки деревьев, просуществовать так какое-то время, но не зимовать», - сказал он.
По словам собеседника НСН, отрасль продолжает развиваться только благодаря инициативности самих пчеловодов, при этом даже личное содействие Геннадия Зюганова не помогает заручиться поддержкой государства.
«России, как одной из ведущих пчеловодных держав, нужна государственная программа защиты насекомых опыления и развития пчеловодства в Российской Федерации. Мы уже пятый год бьемся над этой проблемой, нас где-то слышат, где-то понимающе кивают, но во всех пчеловодных державах такие программы есть. Без государственной поддержки и регулирования проблему не решить. Сегодня пчелы существуют и живут исключительно благодаря мужеству, преданности самих пчеловодов. Господдержка не сильно ощущается. Даже Геннадий Андреевич Зюганов, который, по его словам, является пчеловодом в третьем поколении, обозначает проблему, ходит в самые высокие кабинеты, но, наверно, не может достучаться», - пояснил Капунин.
Перед пчеловодами также стоит проблема развитого рынка фальсифицированной продукции, добавил эксперт.
«Юрий Михайлович Лужков когда-то многое сделал для развития пчеловодства, взять даже ярмарки. Сегодня вторая проблема, которую без государства тоже не решить – засилье фальсификата на медовом рынке. Столкнуться с фаильсификатом можно и в торговых сетях, и на ярмарках. Когда меня спрашивают, как отличить мед от подделки, всегда говорю, что гарантией качества является только знакомство с пчеловодом, у которого приобретается продукция», - подытожил Капунин.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия экспортировала 3,8 тысячи тонн меда, что на 28% больше, чем в 2022 году. При этом 22% экспортных продаж пришлось на Китай. Среди других крупнейших покупателей – Сербия и Словакия, передает «Радиоточка НСН».
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