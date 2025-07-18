Подорожание эстетических процедур объяснили ростом пошлины на препараты
Пластический хирург Сергей Блохин рассказал в беседе с НСН, что цены на ряд процедур начнут расти по мере поступления в Россию новых препаратов уже с учетом новой тридцатипроцентной пошлины.
Пластический хирург Сергей Блохин заявил в беседе с НСН, что цены на услуги эстетической медицины выросли из-за тридцатипроцентной пошлины на косметологические препараты.
Ранее пластический хирург, доктор наук, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян сообщил в интервью «Газете.Ru» о росте цен на целый ряд эстетических процедур из-за подорожания материалов, логистических сложностей и геополитической ситуации.
Блохин подчеркнул, что цены на услуги пластических хирургов пока почти не изменились, но всё ещё впереди.
«В пластической хирургии цены за последний год почти не выросли. Скачок цен произошел еще 2-3 года назад из проблем логистики и с уходом некоторых брендов с российского рынка. В этом году подняли пошлину на косметологические препараты сразу на 30%. Цены на ряд процедур начнут расти по мере поступления в Россию новых препаратов уже с учетом этой пошлины. В пластической же хирургии, всё как было, так и осталось. Ничего существенно не изменилось. Цены были лишь скорректированы с учетом инфляции», - пояснил он.
Ранее назвали самые популярные у мужчин пластические операции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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