«Привлекательная и своя»: Как новая Lada Iskra покорит авторынок
Lada Iskra станет хорошей заменой Granta, так как она более современная и привлекательная, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Новая модель от АвтоВАЗа Lada Iskra попадает в такой класс автомобилей, который не занят китайскими машинами, что может хорошо сказаться на спросе, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Продажи автомобилей Lada Iskra начнутся в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти с 20 июля, начальная стоимость составит 1,249 миллиона рублей (седан в комплектации Comfort с двигателем 1,6 л, 90 л. с. и механической трансмиссией). Модель доступна в трех вариантах кузова: седан, универсал и универсал SW Cross. Хайцеэр
«Lada Iskra - это серьезный шаг вперед. На мой взгляд, учитывая ценовую политику и современные реалии, цена не лучшая, но и не худшая, вполне себе даже ожидаемая. Полагаю, что она будет продаваться за эти деньги, но, прежде всего, со скидками и субсидированными кредитами, что связано с определенным застоем продажи автомобилей. Дорого или дешево, в конце концов, оценит потребитель, проголосовав рублём», - сказал собеседник НСН.
Он указал на то, что Iskra является российским автомобилем.
«Важно, что это наш автомобиль. Сегодня уже нельзя создать автомобиль в отдельно взятой стране. Любой мировой производитель говорит о том, что его поставщики разбросаны по всему миру. У кого-то производство в Китае, у кого-то - в Мексике, что-то делают в Германии и США. Наиболее замкнутый цикл производства автомобилей у китайцев, но это индустрия, которая работает на весь мир. Нам понадобится столетие, чтобы пройти этот путь», - сказал Хайцеэр.
По его словам, китайские автопроизводители не поставляют машины такого класса в Россию.
«Lada Iskra - это автомобиль такого класса, который китайцы не возят в Россию. Это будет хорошая замена Granta. Она более современная, привлекательная и с хорошими параметрами. На мой взгляд, Kalina и Granta - сильно запоздалые проекты. Vesta выглядит уже более современно. Я думаю, людям будет приятно увидеть новый отечественный автомобиль, который, к тому же, неплохо выглядит», - добавил эксперт.
Базовая версия оснащена подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системой курсовой устойчивости, помощью при старте на подъеме, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Многодетным, врачам, учителям и участникам СВО предусмотрены скидки до 20% по госпрограмме.
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