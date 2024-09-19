«Завозим из Узбекистана»: В отрасли объяснили массовую гибель российских пчел
Валерий Капунин заявил НСН, что российские пчеловоды потеряли 50% пчел после последней зимовки.
Массовая гибель пчел в России связана с пестицидами, которые активно используют аграрии, страна вынуждена завозить материал из Узбекистана, при этом южные пчелы также плохо выживают в российских условиях, заявил НСН председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин.
Натуральный мед подорожал на 30–50% за несколько месяцев на фоне массового мора пчел в России, пишет Telegram-канал Shot. Пчелы массово гибнут из-за опыления полей агрохимикатами, которые в том числе охватывают пасеки. Из-за этого возникает дефицит продукции. Капунин эту информацию подтвердил.
«Цены растут не только из-за массовой гибели пчел, еще погодные условия повлияли на сбор меда. Где-то засуха была, начиная с весны, а где-то наоборот дожди. В этом году после зимовки мы потеряли примерно 50% пчелосемей. Это примерно полтора миллиона семей. А наши производители пчел сегодня могут восполнить дополнительно не более ста тысяч. Себестоимость растет, что приводит и к росту цен на мед. Цена выросла не на 50%, немножко поменьше все-таки», - рассказал он.
Капунин среди основных причин гибели назвал пестициды, отсутствие собственного производства пчел, а также низкую квалификацию пчеловодов.
«Первая причина гибели – конечно, пестициды, которые губительно сказываются на пчелах и всей окружающей среде. Аграрии сегодня могут бесконтрольно применять пестициды. Вторая причина заключается в том, что свое собственное производство пчел у нас находится на очень плохом уровне. В советские годы мы полностью себя обеспечивали в этом вопросе. Пчелы в зимовку гибнут по разным причинам, кому-то не хватило корма, где-то причина кроется в очень длительной зиме. Есть еще и болезни пчел. Так как мы сами не можем себя обеспечить пчелами, к нам завозятся пчелопакеты из Узбекистана, например. Ежегодно получаем 300-400 тысяч пчелопакетов. Эти пчелы-южане не приспособлены зимовать наши длинные зимовки. Это еще одна причина гибели пчел у нас. И есть еще одна причина – в некоторых случаях пчеловоды допускают ошибки. У нас пчеловодов мало учат, есть курсы и кафедры, но этого явно не хватает. Довольно низкий уровень квалификации пчеловодов – это тоже причина массовой гибели пчел», - заключил собеседник НСН.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал вымирание пчел главной катастрофой в мире, передает «Радиоточка НСН».
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