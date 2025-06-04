«Пчеловоды Алтая» бьют тревогу из-за большого количества подделок меда

«Алтайский мёд – это бренд, причем бренд не просто разрекламированный, в его основе качество, экология и серьезные объемы производства. Недобросовестные производители с целью скорейшей реализации сознательно выдают свою продукцию за алтайский мёд, зная, что она ей существенно уступает», - подчеркнул Зырянов.

Он также обратил внимание на отсутствие реальных правовых механизмов для защиты алтайского мёда от подделок.

«Подлог, - это, конечно, обман покупателей. Производитель сознательно вводит их заблуждение. Это, однозначно, должно наказываться, но на данный момент каких-либо реальных рычагов, чтобы можно было этих недобросовестных производителей наказывать, по факту нет. Одно дело, когда мёд продают под брендом Алтая, это еще полбеды, другое, когда продают фальсификат. По сути, под брендом алтайского мёда очень много на рынке глюкозо-фруктозной смеси», - рассказал эксперт.