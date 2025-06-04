«Пчеловоды Алтая» бьют тревогу из-за большого количества подделок меда
Глава организации «Пчеловоды Алтая» Владимир Зырянов в беседе с НСН, рассказал о сложностях в борьбе с недобросовестными производителями, выдающими свою продукцию за алтайский или башкирский мёд.
В России нет серьезных рычагов, с помощью которых удалось бы бороться с недобросовестными продавцами и производителями, которые выдают свою продукцию за алтайский мёд, заявил НСН глава организации «Пчеловоды Алтая» Владимир Зырянов.
Ранее советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова заявила «Интерфаксу», что 95% мёда в России, который производители называют алтайским, выпускается за пределами Республики Алтай. По её словам, было выявлено 348 компаний, производящих алтайский мёд в 58 регионах. Зырянов назвал алтайский мёд брендом, в основе которого качество и экология.
«Алтайский мёд – это бренд, причем бренд не просто разрекламированный, в его основе качество, экология и серьезные объемы производства. Недобросовестные производители с целью скорейшей реализации сознательно выдают свою продукцию за алтайский мёд, зная, что она ей существенно уступает», - подчеркнул Зырянов.
Он также обратил внимание на отсутствие реальных правовых механизмов для защиты алтайского мёда от подделок.
«Подлог, - это, конечно, обман покупателей. Производитель сознательно вводит их заблуждение. Это, однозначно, должно наказываться, но на данный момент каких-либо реальных рычагов, чтобы можно было этих недобросовестных производителей наказывать, по факту нет. Одно дело, когда мёд продают под брендом Алтая, это еще полбеды, другое, когда продают фальсификат. По сути, под брендом алтайского мёда очень много на рынке глюкозо-фруктозной смеси», - рассказал эксперт.
Зырянов считает, что государственные органы должны отслеживать недобросовестных производителей.
«В России два фундаментальных бренда, - это башкирский мёд и алтайский. И тот, и тот бренд находятся под ударом из-за подделок, которых очень много. Недобросовестных производителей серьезно наказать рублем пока нет возможности. Хотя «Пчеловоды Алтая» - одни из инициаторов такого законопроекта. Всероссийская общественная организация промышленных пчеловодов России также этот вопрос поднимала, но пока воз и ныне там. У нас бренд «алтайский мёд» зарегистрирован, то есть, если кто-то незаконно использует название «алтайский мёд», то, в принципе, можно добиться через суд серьезного наказания. Весь вопрос в том, что надо суметь доказать. Этим должны заниматься контролирующие органы, но пока никто не занимается. В этом направлении необходимо работать и общественникам, и нашим законотворцам», - сказал Зырянов.
Ранее больше половины продаваемого в России меда признали фальсификатом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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