Россиянам рассказали об опасности укуса пчелы даже при отсутствии аллергии
Укусы пчёл, шмелей и шершней могут быть опасны для людей, даже если у них нет аллергии. Об этом NEWS.ru заявила врач общей практики Елена Павлова.
Она пояснила, что речь идёт о гиперреакции, когда организм человека сильнее реагирует на выделяемые насекомыми при укусе яд, слюну и другие вещества.
По её словам, в этом случае в месте укуса возникает боль, формируется отек, организм вызывает воспаление, чтобы справиться с полученными при укусе веществами.
«Возможно и развитие более тяжёлых вариантов в виде крапивницы, отёка Квинке, анафилактического шока. Дети и люди с аллергией либо с наличием гиперреакции на укусы — это группа риска», — заключила врач.
Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Михеев заявил «Радиоточке НСН», что в малых дозах пчелиный яд может быть полезен.
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