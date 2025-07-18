Россиянам рассказали об опасности укуса пчелы даже при отсутствии аллергии

Она пояснила, что речь идёт о гиперреакции, когда организм человека сильнее реагирует на выделяемые насекомыми при укусе яд, слюну и другие вещества.

По её словам, в этом случае в месте укуса возникает боль, формируется отек, организм вызывает воспаление, чтобы справиться с полученными при укусе веществами.

«Возможно и развитие более тяжёлых вариантов в виде крапивницы, отёка Квинке, анафилактического шока. Дети и люди с аллергией либо с наличием гиперреакции на укусы — это группа риска», — заключила врач.

Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Михеев заявил «Радиоточке НСН», что в малых дозах пчелиный яд может быть полезен.

