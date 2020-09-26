Вирусологи назвали простые средства защиты в пандемию коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом нового типа в РФ. Об этом она рассказала в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».

Попова отметила, что усиление пандемии ожидалось из-за наступления холодного времени года, когда у людей снижается иммунитет, и несоблюдения гражданами мер профилактики, отмечает Газета.ru

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также фиксирует всплеск заболеваемости коронавирусом. В эфире НСН ученый на то, что осенью ослабевают защитные функции организма. При этом люди стали массово возвращаться из отпусков, переполняя общественный транспорт. Также открылись школы и университеты, где происходит массовое скопление людей, отмечает вирусолог. Он рассказал, как можно бороться с вирусом и когда ждать победы над ним.