Вирусологи назвали простые средства защиты в пандемию коронавируса

Вирусологи в эфире НСН подтвердили эффективность предложений Роспотребнадзора по защите от COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом нового типа в РФ. Об этом она рассказала в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».

Попова отметила, что усиление пандемии ожидалось из-за наступления холодного времени года, когда у людей снижается иммунитет, и несоблюдения гражданами мер профилактики, отмечает Газета.ru

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также фиксирует всплеск заболеваемости коронавирусом. В эфире НСН ученый на то, что осенью ослабевают защитные функции организма. При этом люди стали массово возвращаться из отпусков, переполняя общественный транспорт. Также открылись школы и университеты, где происходит массовое скопление людей, отмечает вирусолог. Он рассказал, как можно бороться с вирусом и когда ждать победы над ним.

Группы риска. Кому бояться коронавируса?

«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН тоже подтвердил слова Поповой о снижении иммунитета осенью. Вирусолог считает, что дезинфекция, частое мытье рук и самоизоляция позволят снизить темпы пандемии коронавируса.

«Нужно усилить пропаганду соблюдения людьми противоэпидемических мер: ношение масок в местах скопления людей, дистанцирование, мытье рук, работа в удаленном доступе, самоизоляция, если это возможно. Но резкое вмешательство и давление необязательны», - отметил Альштейн.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по иммунитета во время пандемии коронавируса. Он считает, что не стоит «хвататься за витамин D». Вместо - соблюдать режим самоизоляции, стараться есть свежие овощи и фрукты, пить много воды.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеИммунитет Коронавирус
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