ЮНЕСКО: За 20 лет в мире погиб 1641 журналист
2 ноября 202611:56
Юлия Савченко
Свыше 1,6 тысячи журналистов погибли в мире за 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЮНЕСКО.
Как отметили в организации, подсчет ведется с 2006 года, когда ЮНЕСКО начала систематический мониторинг, пишет RT.
«В мире погиб 1641 журналист — в среднем по одному каждые четыре дня», — указано в докладе.
Основным фактором гибели работников СМИ называют вооруженные конфликты.
Ранее Комитет защиты журналистов заявил, что в 2025 году в мире погибли 129 журналистов, это самый высокий показатель с 1992 года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Автомобилистам рассказали, как не стать жертвой «шинного маркетинга»
- «Требуйте смету!»: Россиянам посоветовали не переплатить алчным «мастерам на час»
- В Кремле рассказали о возможном общении Путина и Трампа на саммите АТЭС
- Журова ответила на планы ЕС запретить въезд российских спортсменов в Шенгенскую зону
- В Москве в поселке Мосрентген произошел пожар в ТЦ
- Политолог Рар: Мерц рискует лишиться своего поста не из-за протестов
- Шойгу: Участие Европы в переговорах по Украине требует обсуждения
- Агрессия и саботаж: Политолог Рар раскрыл, как остановить протесты в Европе
- Настоящая революция? Кто стоит за протестами во Франции и Германии
- ИИ впервые провел успешную кибератаку на российскую компанию