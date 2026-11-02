ЮНЕСКО: За 20 лет в мире погиб 1641 журналист

Свыше 1,6 тысячи журналистов погибли в мире за 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЮНЕСКО.

Как отметили в организации, подсчет ведется с 2006 года, когда ЮНЕСКО начала систематический мониторинг, пишет RT.

«В мире погиб 1641 журналист — в среднем по одному каждые четыре дня», — указано в докладе.

Основным фактором гибели работников СМИ называют вооруженные конфликты.

Ранее Комитет защиты журналистов заявил, что в 2025 году в мире погибли 129 журналистов, это самый высокий показатель с 1992 года.

