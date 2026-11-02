В России увеличился уровень одобрения потребительских кредитов
Уровень одобрения потребительских кредитов в России в октябре вырос до 24%. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков финансового маркетплейса Сравни.
Отмечается, что уровень одобрения увеличился до максимума с начала года. В октябре 2025-го он составлял всего 9%.
По данным экспертов, в октябре средняя запрошенная сумма потребительского кредита составила 492 тысячи рублей, при этом годом ранее она достигала 633 тысяч. Средняя одобренная сумма кредита в октябре текущего года - 648 тысяч рублей.
При этом уровень одобрения кредитных карт остался примерно на уровне прошлого года. В октябре 2026-го было одобрено 12% заявок на кредитные карты, в октябре 2025-го - 13%.
Между тем Центробанк сообщил, что количество банков, выдающих жилищные кредиты, сократилось в России на 13,2%.
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