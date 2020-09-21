Вирусолог предрек рост заболеваемости коронавирусом в России

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи в беседе с НСН объяснил слова главы Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусом.



В России причин для новых ограничений по коронавирусу сейчас нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемическая ситуация в стране стабильная, а рост заболеваемости, который сейчас отмечается, «связан с началом респираторного сезона».

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН подтвердил слова Поповой.

«У нас достаточно стабильная ситуация с коронавирусной инфекцией, хотя в последнее время наблюдается некоторый рост. Я согласен с госпожой Поповой, что вводить какие-то суровые меры сейчас оснований нет. Нужно усилить пропаганду соблюдения людьми противоэпидемических мер: ношение масок в местах скопления людей, дистанцирование, мытье рук, работа в удаленном доступе, самоизоляция, если это возможно. Но резкое вмешательство и давление необязательны», - отметил Альштейн.

По его словам, никаких специальных мероприятий по подготовке к карантину не понадобится.

Главный инфекционист Минздрава не подтверждает вторую волну коронавируса в стране

«Если потребуется введение карантинных мер, они будут введены. Но какой-то специальной подготовки к ним не требуется. Мы уже готовы к ним, у нас уже это было в апреле-мае», - напомнил ученый.

Он признал, что рост заболеваемости продолжится.

«По-видимому, будет увеличение заболеваемости. Вирус достаточно заразный, его достаточно много. Погода становится холоднее. Так что вполне возможно, что рост будет. Надеюсь, что не такой как был в первую волну. Которая, по сути, дела и продолжается», - заключил вирусолог.

Ранее Альштейн в беседе с НСН заявил, что рекордный прирост заболеваемости коронавирусом не является подтверждением второй волны пандемии в мире.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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