Вирусолог предрек рост заболеваемости коронавирусом в России

В России причин для новых ограничений по коронавирусу сейчас нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемическая ситуация в стране стабильная, а рост заболеваемости, который сейчас отмечается, «связан с началом респираторного сезона».

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН подтвердил слова Поповой.

«У нас достаточно стабильная ситуация с коронавирусной инфекцией, хотя в последнее время наблюдается некоторый рост. Я согласен с госпожой Поповой, что вводить какие-то суровые меры сейчас оснований нет. Нужно усилить пропаганду соблюдения людьми противоэпидемических мер: ношение масок в местах скопления людей, дистанцирование, мытье рук, работа в удаленном доступе, самоизоляция, если это возможно. Но резкое вмешательство и давление необязательны», - отметил Альштейн.

По его словам, никаких специальных мероприятий по подготовке к карантину не понадобится.