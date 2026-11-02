Защита от радикалов? Почему в Турции запретили детям вести соцсети

Турецкое общество недовольно влиянием интернета на молодежь, поэтому требовало ввести ограничения для несовершеннолетних пользователей, заявил НСН Тогрул Исмаил.

Дети и подростки могут попасть под влияние различных групп в социальных сетях или просто терять внимание и концентрацию, поэтому им запретили доступ к ним, рассказал НСН профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Тогрул Исмаил.

В Турции с 1 ноября вступил в силу запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. Теперь для доступа в соцсеть пользователям необходимо будет пройти проверку личности в госсервисе e-Devlet, после чего они смогут получить цифровой токен с информацией о возрасте гражданина. При этом, если пользователю меньше 15 лет, доступ в соцсети будет запрещен. За нарушение запрета предусмотрены санкции как для тех, кто зарегистрирует профиль для подростка, так и для самих соцсетей, сообщают РИА Новости. Тогрул Исмаил объяснил смысл этой реформы.

В Турции ввели запрет на доступ в соцсети детям до 15 лет
«Это сделали для защиты детей, чтобы они не попали под дурное влияние и были защищены от многих запрещенных вещей. Социальные сети в Турции открыты, поэтому там есть все, включая различные политические, идеологические, религиозные группы, которые могут завлекать к себе молодежь. Поэтому общество требовало такой реформы. Мессенджеры — это еще и ловушка, куда попадают подростки и отвлекаются от учебы, социализации. Дети замыкаются только на этих вещах, поэтому население было недовольно. Практически все поддержали это решение власти, так как это было необходимо», — отметил он.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил НСН, почему российским детям запрет на соцсети только навредит.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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