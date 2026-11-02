Дети и подростки могут попасть под влияние различных групп в социальных сетях или просто терять внимание и концентрацию, поэтому им запретили доступ к ним, рассказал НСН профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Тогрул Исмаил.



В Турции с 1 ноября вступил в силу запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. Теперь для доступа в соцсеть пользователям необходимо будет пройти проверку личности в госсервисе e-Devlet, после чего они смогут получить цифровой токен с информацией о возрасте гражданина. При этом, если пользователю меньше 15 лет, доступ в соцсети будет запрещен. За нарушение запрета предусмотрены санкции как для тех, кто зарегистрирует профиль для подростка, так и для самих соцсетей, сообщают РИА Новости. Тогрул Исмаил объяснил смысл этой реформы.