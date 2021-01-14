Новый штамм коронавируса обнаружен в 25 странах Европы
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что вирус, который вызывает COVID-19, по мере своей циркуляции со временем меняется, сообщает ТАСС.
Клюге отметил, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 (VOC-202012/01) обнаружен уже в 25 европейских странах, в том числе и в России.
Также Клюге добавил, что отсутствии более интенсивных мер контроля за британским вариантом коронавируса приведёт к увеличению нагрузки на и «без того перегруженные учреждения здравоохранения», сообщает Ura.ru.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России британский штамм коронавируса выявили у россиянина, который вернулся из Соединенного Королевства. В настоящее время заражённый уже выздоровел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru