Новый штамм коронавируса обнаружен в 25 странах Европы

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что вирус, который вызывает COVID-19, по мере своей циркуляции со временем меняется, сообщает ТАСС.

Клюге отметил, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 (VOC-202012/01) обнаружен уже в 25 европейских странах, в том числе и в России.



Также Клюге добавил, что отсутствии более интенсивных мер контроля за британским вариантом коронавируса приведёт к увеличению нагрузки на и «без того перегруженные учреждения здравоохранения», сообщает Ura.ru.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России британский штамм коронавируса выявили у россиянина, который вернулся из Соединенного Королевства. В настоящее время заражённый уже выздоровел.

