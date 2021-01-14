Путин назвал непредсказуемой ситуацию с мутациями коронавируса

Развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса пока невозможно точно спрогнозировать, поэтому регионам необходимо сохранять целевой коечный больничный фонд и грамотно управлять им. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе рабочей встречи с губернатором Удмуртии Александром Бречаловым.

Во время онлайн-общения глава государства призвал своевременно и оперативно принимать решения в зависимости от текущего положения вещей, чтобы не допускать перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом. По словам президента, койки для пациентов с COVID-19 необходимо размещать ближе к местам проживания людей.

В свою очередь Александр Бречалов доложи Владимиру Путину, что Удмуртия пока получила около 5,5 тысячи доз вакцины от коронавируса. На сегодня привито более 900 человек. Губернатор также уточнил, что амбулаторные больные в республике обеспечиваются бесплатными лекарствами при лечении от COVID-19 уже с ноября.

