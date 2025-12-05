В Кировской области попал в ДТП автобус с юными хоккеистами

Грузовик врезался в автобус с юными хоккеистами из команды «Родина-2» в Кировской области. Об этом заявил первый зампредседателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Авария произошла в Юрьянском районе на трассе «Вятка».

«Предварительная причина аварии — водитель фуры уснул за рулем... В результате ДТП пострадали 4 спортсмена 2007-2008 года рождения», - написал чиновник в Telegram-канале.

Пострадавшим оказали медпомощь. Четырех человек в состоянии средней степени тяжести доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, угрозы их жизням нет.

Ранее в Челябинской области перевернулся автобус с детской футбольной командой, жертв нет, пишет 360.ru.

