В Кировской области попал в ДТП автобус с юными хоккеистами
Грузовик врезался в автобус с юными хоккеистами из команды «Родина-2» в Кировской области. Об этом заявил первый зампредседателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.
Авария произошла в Юрьянском районе на трассе «Вятка».
«Предварительная причина аварии — водитель фуры уснул за рулем... В результате ДТП пострадали 4 спортсмена 2007-2008 года рождения», - написал чиновник в Telegram-канале.
Пострадавшим оказали медпомощь. Четырех человек в состоянии средней степени тяжести доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, угрозы их жизням нет.
Ранее в Челябинской области перевернулся автобус с детской футбольной командой, жертв нет, пишет 360.ru.
