С марта 2026 года планируется ограничить доступ на рынок для логистических компаний, некоторые игроки на этом фоне уйдут, заявил НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.

К концу 2025 года вакансия на складском рынке Москвы и Подмосковья может увеличиться на 4,8 процентного пункта (п. п) с 0,7–1,5% до 5,5–7%, прогнозируют в консалтинговой компании NF Group. Динамика продиктована большим объемом нового спекулятивного строительства и существенным замедлением активности крупных ретейлеров, которые стараются оптимизировать свои складские площади, сдавая избыточные пространства в субаренду, пишет «Коммерсант». Матягин рассказал, о чем говорит такая статистика.