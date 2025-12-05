Достигли дна: Рынок грузоперевозок лишится игроков в 2026 году
Владимир Матягин заявил НСН, что логистические компании в июле-сентябре достигли дна, после этого рынок начал медленно расти.
С марта 2026 года планируется ограничить доступ на рынок для логистических компаний, некоторые игроки на этом фоне уйдут, заявил НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
К концу 2025 года вакансия на складском рынке Москвы и Подмосковья может увеличиться на 4,8 процентного пункта (п. п) с 0,7–1,5% до 5,5–7%, прогнозируют в консалтинговой компании NF Group. Динамика продиктована большим объемом нового спекулятивного строительства и существенным замедлением активности крупных ретейлеров, которые стараются оптимизировать свои складские площади, сдавая избыточные пространства в субаренду, пишет «Коммерсант». Матягин рассказал, о чем говорит такая статистика.
«Это связано с развитием маркетплейсов. Сегодня необязательно огромное количество товаров хранить где-то на складах, если можно заказ формировать, а целую машину потом привезут в пункт выдачи. Еще влияет то, что перераспределяются потоки. Раньше с запада на восток шли основные потоки, сейчас логистические пути поменялись. Поэтому складские помещения и «перевалочные» пункты требуются уже не везде. Москва в этом смысле дорогой город, склады формируются в других местах», - отметил он.
По его словам, логистические компании в июле-сентябре достигли дна, после этого рынок начал медленно расти.
«Логистические компании в июле-сентябре достигли дна. После этого рынок начал медленно расти. В этом году мало кто покупал грузовые автомобили, обновляя парк, так как слишком высокие кредитные ставки. Такая же тенденция будет на следующий год, лизинг сегодня слишком рискованный. Это позволит рынку не быть перенасыщенным, как это было до этого. Слишком дешевые финансы и автомобили позволяли многим заходить на рынок и ронять его. С марта 2026 года также планируется ввести доступ на рынок для логистических компаний. Рынок очистится от диспетчеров, которые являлись посредниками и состыковывали небольших перевозчиков с заказчиками. Теперь это будет прямое взаимодействие, что будет способствовать очищению рынку», - отметил он.
России необходимо поддержать здоровую конкуренцию на рынке перевозок, тогда он сам очистится и получит возможность зарабатывать деньги, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ снимает ограничения на переводы за рубеж для граждан РФ и дружественных стран
- Роспотребнадзор опроверг данные о тестировании прибывших из Чехии россиян
- Достигли дна: Рынок грузоперевозок лишится игроков в 2026 году
- Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду запрещенного АУЕ
- Любимова: Минкульт в 2025 году поддержал более 150 фильмов
- Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у убывших на СВО
- Игры закончились: Кого затронут блокировки Роскомнадзора после скандала с Roblox
- СМИ: В башне «Грозный-Сити» прогремел взрыв
- В Индии показали мультфильм с Путиным и Моди
- В Госдуме предложили повысить минимальную страховую пенсию по старости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru