«Подобные напитки являются мощнейшим индуктором инсулинорезистентности, потенциальным фактором развития жировой болезни печени. Сама по себе она может приводить не только к развитию цирроза печени и рака печени, но и к развитию болезней системы кровообращения. Поэтому, конечно, необходимо ограничить потребление сладких газированных напитков. Влияет наследственность, курение, подвижность и индекс массы тела. По этим показателям надо ориентироваться, сколько можно выпивать газировки и как часто. Не стоит забывать, что подобные напитки напрямую влияют на ожирение. Если масса тела избыточна, газировку пить вообще нельзя. Это касается всех сладких напитков, лимонадов тоже. Фруктоза – это особенный фактор риска для печени», - отметил он.

Регулярное употребление сладких газированных напитков может привести к возникновению колоректального рака даже у молодых. Для профилактики заболевания необходимо отказаться от газировки и ежегодно проходить колоноскопию и гастроскопию, рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.

