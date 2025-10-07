Цирроз, рак и ожирение: Врач назвал газировку главным врагом печени
Если масса тела избыточна, газировку пить вообще нельзя, заявил НСН главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов.
Сладкие газированные напитки приводят к самым неприятным заболеваниям печени, включая цирроз, рак и ожирение печени, заявил НСН главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов.
Ежедневное употребление газированных напитков значительно повышает риск смертельно опасного заболевания печени – стеатогепатита (или ожирения печени). К таким последствиям приводит, например, употребление алкоголя. Употребление всего 250 мл газированных напитков в день повышают риск развития этого заболевания на 50%. Если же пить диетическую колу «без сахара», то риск ещё выше (60%), пишет Daily Mail со ссылкой на исследование китайских учёных. Богомолов отметил, что это касается любых сладких лимонадов.
«Подобные напитки являются мощнейшим индуктором инсулинорезистентности, потенциальным фактором развития жировой болезни печени. Сама по себе она может приводить не только к развитию цирроза печени и рака печени, но и к развитию болезней системы кровообращения. Поэтому, конечно, необходимо ограничить потребление сладких газированных напитков. Влияет наследственность, курение, подвижность и индекс массы тела. По этим показателям надо ориентироваться, сколько можно выпивать газировки и как часто. Не стоит забывать, что подобные напитки напрямую влияют на ожирение. Если масса тела избыточна, газировку пить вообще нельзя. Это касается всех сладких напитков, лимонадов тоже. Фруктоза – это особенный фактор риска для печени», - отметил он.
Регулярное употребление сладких газированных напитков может привести к возникновению колоректального рака даже у молодых. Для профилактики заболевания необходимо отказаться от газировки и ежегодно проходить колоноскопию и гастроскопию, рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.
