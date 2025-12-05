Лариса Долина сделала заявление о ситуации вокруг ее квартиры

По словам исполнительницы, злоумышленники следили за ней и ее детьми. В частности, слежку вели за загородным участком певицы.

«Мне звонит Князев (один из членов преступной группы. - НСН) и говорит: "А ваши девочки сейчас на даче, да?" Я говорю: "Да". Они мне говорят: "Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними"», - поделилась Долина.

Как отметила певица, она долгое время не комментировала ситуацию вокруг квартиры из-за шока, а позднее - из-за подписки о неразглашении, которую дала во время разбирательства по делу в интересах следствия.

Между тем Верховный суд РФ истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой Долиной, пишет «Свободная пресса».

