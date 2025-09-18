Игристый локомотив: Российское вино назвали поводом для гордости
До 60% российского вина производят в Краснодарском крае и Крыму, сообщил НСН Алексея Соловьева.
Российское вино сегодня производят в Краснодаре, Крыму, Дагестане, Ростове-на-Дону и Ставрополе, при этом в каждом регионе предлагают свои оригинальные решения, и стране есть, чем гордиться. Об этом в беседе с НСН рассказал директор лабораторного центра винного города «Белый мыс», основатель и руководитель компании RATINGTELLING, президент Ассоциации Кавистов России Алексея Соловьева.
За восемь месяцев 2025 года поставки российского вина за рубеж увеличились на 31% в стоимостном выражении и достигли почти четырех миллионов долларов. В натуральном выражении рост составил 17% - до 2,5 тысячи тонн, сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе. При этом крупнейшими рынками сбыта в стоимостном выражении стали: Китай (31%), Белоруссия (23%), Казахстан (15%), Турция (8%) и Абхазия (6%). Соловьев отметил, что до 60% российского вина производят в Краснодарском крае и Крыму.
«Российское вино растет и по объемам, и по качеству. Игристое — локомотив с приростом 15%, тихие с приростом 12% на втором месте. Игристые растят долю за счет стабильности и понятного вкуса, тихие — за счет аккуратной работы с сортами и выдержкой. География стабильна: на Краснодарский край и Крым приходится около 60%, Дагестан приближается к 13%, а дальше идут Ростов и Ставрополь. Эти пять регионов — «костяк», на котором держатся все аспекты производства: объемы, стиль, новые точки в развитии. Внутри регионов уже сложились свои «микроистории». По югу Кубани Таманский полуостров, Анапа, Новороссийск. В Крыму — Севастополь, Балаклава, на Кавказе — Дербент. Видно, как хозяйства уходят от средней температуры по больнице к четким линейкам и собственным терруарным решениям. Сами виноделы становятся звездами. У страны сейчас много поводов для гордости», - рассказал он.
По его словам, в России пока сохраняется зависимость от импортных семян и оборудования, однако уже есть все условия для налаживания экспорта.
«Полной автономии нет, но это не трагедия, а рабочая стадия. Базовое оборудование у нас есть: емкости, насосы, станции мойки CIP (Clean-In-Place), часть фильтрации и розлива. По верхнему классу — пневмопрессы, лабораторное оборудование, высоко автоматизированные линии — импорт нужен, причем часто с азиатским плечом. Задача не в том, чтобы «все свое любой ценой», нужна надежная сборка без узких горлышек и сервис, который не подводит в сезон. Что касается посадочного материала, питомники в России растут, доля своих саженцев увеличивается. Полностью от импорта мы не ушли, но это нормально, когда речь о спектре клонов и фитосанитарии. Ключ к успеху — здоровье лозы, стандарты и плановая закладка под реальный спрос, а не под красивую цифру в пресс-релизе. Главное — появилось фундаментальное ощущение компетентности. Если продолжим локализовывать критические позиции, уже через пару лет будем говорить про экспорт нашего оборудования и саженцев», - допустил Соловьев.
Собеседник НСН также подтвердил, что Китай проявляет наибольшую заинтересованность в российском вине.
«Китай сегодня номер один и по деньгам, и по тоннам. Потребители из КНР ценят игристое с понятным профилем как «входной билет» с хорошей ценностью, красные среднего сегмента, которые хорошо сочетаются с местной кухней. Как только китайские импортеры доберутся до небольших интересных хозяйств с короткими, но ровными релизами, импорт вырастет кратно. Здесь наше окно возможностей в прозрачной работе с портфелями и предсказуемости поставок», - отметил он.
Ранее сообщалось, что российские игристые вина получили высшие награды на международном конкурсе Shanghai International Wine Challenge (SIWC) 2025, который прошел с 23 по 27 июня в Шанхае. Единственную для России платиновую награду получил Brut 2022 года «Цимлянский черный» от «Винодельни Ведерниковъ», передает «Радиоточка НСН».
