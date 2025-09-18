За восемь месяцев 2025 года поставки российского вина за рубеж увеличились на 31% в стоимостном выражении и достигли почти четырех миллионов долларов. В натуральном выражении рост составил 17% - до 2,5 тысячи тонн, сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе. При этом крупнейшими рынками сбыта в стоимостном выражении стали: Китай (31%), Белоруссия (23%), Казахстан (15%), Турция (8%) и Абхазия (6%). Соловьев отметил, что до 60% российского вина производят в Краснодарском крае и Крыму.

«Российское вино растет и по объемам, и по качеству. Игристое — локомотив с приростом 15%, тихие с приростом 12% на втором месте. Игристые растят долю за счет стабильности и понятного вкуса, тихие — за счет аккуратной работы с сортами и выдержкой. География стабильна: на Краснодарский край и Крым приходится около 60%, Дагестан приближается к 13%, а дальше идут Ростов и Ставрополь. Эти пять регионов — «костяк», на котором держатся все аспекты производства: объемы, стиль, новые точки в развитии. Внутри регионов уже сложились свои «микроистории». По югу Кубани Таманский полуостров, Анапа, Новороссийск. В Крыму — Севастополь, Балаклава, на Кавказе — Дербент. Видно, как хозяйства уходят от средней температуры по больнице к четким линейкам и собственным терруарным решениям. Сами виноделы становятся звездами. У страны сейчас много поводов для гордости», - рассказал он.