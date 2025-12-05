Как добавил собеседник НСН, студентам театральных вузов уже доступны льготные билеты, также они могут приобрести их по Пушкинской карте.

«Уважаемому депутату нужно знать, что у театра есть государственное задание, в котором в том числе прописано, сколько денег нужно заработать за год. Кроме того, я ежедневно прохожу мимо Щукинского театрального института. Вижу, что студенты приезжают на лекцию на такси, своих личных машинах. Почему они должны ходить в театр бесплатно? Для всех студентов в Москве до 22 лет работает Пушкинская карта, можно купить билет по ней. Также для всех студентов театральных вузов есть льготные билеты. У нас в Театре Вахтангова, к примеру, входной билет для студента – 200 рублей. Я не могу поверить, что есть студенты, которые сегодня не могут потратить 200 рублей на билеты на историческую сцену театра. Не надо заниматься бессовестной советской властью», - заявил Крок.

Продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре стартовали 2 декабря в 10:00. Приобрести их можно было только на сайте. На старте для покупки было доступно 349 билетов стоимостью от 5 до 50 тысяч рублей. За пять часов все билеты на балет с 17 по 20 декабря были раскуплены, напоминает «Радиоточка НСН».

