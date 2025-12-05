Театр Вахтангова разнес идею Останиной о бесплатных билетах в театр

Федеральные театры уже выделяют по четыре бесплатных билета в тысячном зале для участников СВО, а студентам доступны льготные билеты или покупки по Пушкинской карте, сказал НСН Кирилл Крок.

У каждого театра есть государственное задание, в котором прописан и годовой заработок, при этом бесплатные или льготные билеты на спектакли выделяются на постоянной основе, заметил в беседе с НСН директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Заметную часть билетного фонда наиболее популярных театров в период СВО следует бесплатно направлять семьям участников спецоперации и лучшим студентам театральных вузов, заявила в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Ранее сообщалось, что ставки за два билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре выросли до 376 тысяч рублей. Однако Крок подчеркнул, что театры уже выделяют бесплатные билеты для участников СВО и их семей.

«Прежде чем что-то предлагать, надо изучать все предметы вопроса. Все федеральные театры, Фонд защитников Отечества, Министерство культуры давно подписали соглашение о взаимодействии. У нас на каждый спектакль в тысячном зале выделяется четыре бесплатных места для участников СВО и их семей. Подобные условия действуют не только в театре Вахтангова, а во всех федеральных театрах. Поэтому сама эта тема неактуальна», - подчеркнул он.

Как добавил собеседник НСН, студентам театральных вузов уже доступны льготные билеты, также они могут приобрести их по Пушкинской карте.

«Уважаемому депутату нужно знать, что у театра есть государственное задание, в котором в том числе прописано, сколько денег нужно заработать за год. Кроме того, я ежедневно прохожу мимо Щукинского театрального института. Вижу, что студенты приезжают на лекцию на такси, своих личных машинах. Почему они должны ходить в театр бесплатно? Для всех студентов в Москве до 22 лет работает Пушкинская карта, можно купить билет по ней. Также для всех студентов театральных вузов есть льготные билеты. У нас в Театре Вахтангова, к примеру, входной билет для студента – 200 рублей. Я не могу поверить, что есть студенты, которые сегодня не могут потратить 200 рублей на билеты на историческую сцену театра. Не надо заниматься бессовестной советской властью», - заявил Крок.

Продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре стартовали 2 декабря в 10:00. Приобрести их можно было только на сайте. На старте для покупки было доступно 349 билетов стоимостью от 5 до 50 тысяч рублей. За пять часов все билеты на балет с 17 по 20 декабря были раскуплены, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
