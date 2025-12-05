«У нас диалог с коллегами по поводу возвращения продолжается, итальянцы одни из самых дружелюбных к России, это для них традиционно важный рынок. Они у нас всегда хорошо продавали. Поэтому Италия одна из первых хочет вернуться на наш рынок, но текущие санкции им этого не позволяют сделать. Они пытаются рассмотреть варианты действия через ОАЭ, через какие-то дружественные страны. После всех политических решений экономические отношения с Италией будут восстанавливаться быстрее, чем со всеми остальными», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что осадок от быстрого ухода брендов останется, теперь они должны будут гарантировать возмещение убытков.

«Иностранные компании закрывались вынужденно, это было политическое давление. Ушли в основном люксовые компании. Учитывая безумное количество санкций со стороны Европы, пока возращение сложно представить. Даже обычные банковские переводы осуществлять невозможно. Союз торговых центров готов вернуть эти бренды обратно. Конечно, осадок от их быстрого ухода останется, поэтому будут новые условия для их входа. Они будут заходить на условиях депозитов. Если они решат уйти во второй раз, эти депозиты должны перекрывать все потери торговых центров. Мы не можем сказать, что у нас есть недостаток брендов, но итальянцев тоже будем рады видеть», - заключил собеседник НСН.

В Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

